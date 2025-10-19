Fallece Steve Bridges, comediante e influencer estadounidense de TikTok

Steve Bridges era una de las figuras más reconocidas del humor en TikTok, con millones de seguidores. (New York Post/New York Post)

El mundo del entretenimiento digital está de luto tras la muerte del comediante e influencer estadounidense Steve Bridges, quien falleció a los 41 años, según confirmó su esposa Chelsey Bridges a través de un video publicado en las redes sociales del creador.

Chelsey relató que encontró a su esposo sin vida en un sillón de su casa y señaló que el artista “murió pacíficamente mientras dormía” el pasado 15 de octubre. Aunque aún no se han revelado las causas del fallecimiento, la noticia generó una ola de mensajes de condolencias y tristeza en las plataformas sociales, especialmente en TikTok, donde Bridges acumulaba millones de visualizaciones.

LEA MÁS: Reconocida influencer surcoreana fue brutalmente asesinada por un seguidor que ocultaba una doble vida

El mensaje de su esposa

En el video donde compartió la noticia, Chelsey Bridges recordó al comediante con sentidas palabras.

“Lo que veían en línea eran solo los personajes que él creaba. En realidad, él era lo opuesto a todos ellos: el padre más atento, el mejor esposo, el hombre más grande y dulce”, expresó entre lágrimas.

La esposa del creador también agradeció a los seguidores que apoyaron la carrera de Steve: “Gracias a ustedes, internet, él pudo vivir su sueño. Estoy muy agradecida de que haya podido hacerlo”, afirmó.

LEA MÁS: (Video) Mujer se dio cuenta de que su pareja tenía otra familia gracias a una gaseosa y su historia se volvió viral

La familia Bridges realizará un servicio privado para despedir al comediante, y en los próximos días se prevé un homenaje público donde los fanáticos podrán rendirle tributo.

Un referente del humor digital

Chelsey Bridges confirmó que el comediante murió mientras dormía el 15 de octubre. (New York Post/New York Post)

Steve Bridges se destacó por sus videos humorísticos en los que interpretaba personajes caricaturescos que retrataban situaciones cotidianas con ingenio y sátira.

Su estilo ágil, el uso creativo de la pantalla verde y su habilidad para conectar con el público lo convirtieron en una figura destacada dentro del humor en redes sociales.

A diferencia del imitador político estadounidense del mismo nombre, fallecido en 2012, este Steve Bridges construyó su trayectoria desde las plataformas digitales, consolidando una comunidad fiel que hoy lamenta profundamente su partida.

*Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor.