Falleció otro querido y famoso cantante colombiano

La música champeta en Colombia está de luto tras confirmarse la muerte de Ismael Simancas, conocido artísticamente como Dogardisc, quien falleció luego de permanecer varios días hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones de salud.

El artista, nacido en Cartagena, murió el jueves 15 de enero en el Hospital Universitario de Cartagena, según informó un medio local.

Hospitalización y quebrantos de salud

Ismael Simancas, conocido como Dogardisc, fue un referente de la champeta en Colombia. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

De acuerdo con información publicada por El Universal de Cartagena, Dogardisc venía presentando problemas de salud relacionados con niveles de azúcar, situación que obligó a su ingreso a una UCI el pasado 31 de diciembre.

Pese a recibir atención médica especializada durante varios días, el estado de salud del cantante se complicó y finalmente se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, se está a la espera de un pronunciamiento oficial que precise las causas definitivas de su muerte.

Un legado marcado por clásicos del género

Dogardisc se consolidó como una de las voces más reconocidas de la champeta, un género nacido en la costa Caribe colombiana. Entre sus canciones más recordadas se encuentra El Viejo Zorro, tema que supera los 13 millones de reproducciones y es considerado un clásico del género.

Otra de sus producciones más populares es Desplazado de amor, que acumula cerca de 40 millones de reproducciones en plataformas digitales, reflejando el impacto de su música en varias generaciones.

Reacciones tras su fallecimiento

La noticia de su muerte generó múltiples reacciones entre seguidores y colegas del género. En redes sociales, oyentes destacaron su papel como pionero y referente de la champeta. El cantante Mr. Black, figura reconocida del género y colaborador del artista en el pasado, reaccionó a la noticia con un mensaje de respeto.

Con su partida, la champeta colombiana despide a una de sus figuras más representativas.

