Familia de Choché Romano está en Madrid y recibió una amarga y dolorosa noticia

Choché Romano y su familia, quienes actualmente están en Madrid, España, recibieron a miles de kilómetros una amarga y dolorosa noticia que los golpeó profundamente.

“El día de ayer, estando a miles de kilómetros, recibimos una amarga noticia: nuestra pequeña Milka (una de sus perritas) tuvo un incidente y falleció”, comentó Ashley García por medio de Instagram.

García detalló que ella y Choché están con el corazón desgarrado, pero agradecidos por los 11 años que la peludita estuvo con ellos.

“Tuve el honor de que fuera la compañera más leal que he tenido en los últimos años de mi vida. Te extrañaremos por y para siempre, gracias por ser tan amorosa, obediente y por haber vivido tanto junto a nosotros. Mi mayor consuelo es que ya estás disfrutando al lado de tu mamita, Brisa, tu hermanito, Rosco, y tu gran amor, abuelito”, agregó García.

Por su parte, Romano compartió la publicación y expresó que estaba destrozado y que no sabía cómo le iba a dar la triste noticia a su hija Leah.

“Un abrazo, lo siento mucho”. “Un fuerte abrazo para todos”. “Entiendo el dolor de ustedes”. “Qué difícil estar lejos, mucha fortaleza”, es parte de los mensajes de sus seguidores.