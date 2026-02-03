Teleguía Farándula

Famosa actriz contó un dato de Costa Rica que la dejó demasiado impresionada

Michelle Masson compartió una experiencia inesperada durante su estadía en el país y generó identificación entre seguidores que aseguran haber vivido lo mismo

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La modelo y actriz argentina Michelle Masson, quien se encuentra de visita en Costa Rica, compartió con sus seguidores un detalle del país que la dejó particularmente impresionada, al señalar que, pese a estar en un país latino y de habla hispana, la mayoría de personas con las que ha interactuado solo le han hablado en inglés.

LEA MÁS: Tragedia enluta a la familia de Snoop Dogg: falleció uno de los seres más queridos

Una sorpresa inesperada en un país latino

Michelle Masson compartió una experiencia que la sorprendió durante su visita a Costa Rica.
Michelle Masson compartió una experiencia que la sorprendió durante su visita a Costa Rica. (Instagram/Tomada de Instagram)

Masson documenta su experiencia en el país a través de videos en redes sociales, donde ha mostrado distintos momentos de su viaje junto al tiktoker costarricense Sean Williams, por quien llegó a Costa Rica y con quien recorre varias zonas del territorio nacional.

En uno de los videos, la actriz grabó el fondo de una conversación donde se escuchaba claramente inglés, mientras comentaba con tono de broma: “Desde que llegué solo conocí gente que habla en inglés”.

Más adelante, dirigiéndose a Williams, añadió entre risas: “Tengo la cabeza quemada del inglés”, evidenciando su sorpresa por la situación.

Seguidores se identificaron con la experiencia

El comentario generó interacción inmediata entre sus seguidores, muchos de los cuales señalaron que han vivido situaciones similares durante su estadía en el país, especialmente en zonas turísticas.

Algunos usuarios indicaron que Costa Rica recibe una gran cantidad de turistas y residentes extranjeros, lo que provoca que en ciertos lugares el inglés sea el idioma predominante, incluso por encima del español.

LEA MÁS: Periodista deportivo Diego Obando se integra a este canal tras ser despedido de Multimedios

La experiencia fue tomada con humor por la actriz, quien ha reiterado en distintos momentos lo mucho que le ha gustado el país y sus paisajes.

Vacaciones y creación de contenido en Costa Rica

Michelle Masson compartió su primer día de viaje en Costa Rica en TikTok.
La actriz argentina comentó que la mayoría de personas le han hablado en inglés. (Tomadas de Instagram/Tomada de Instagram)

Michelle Masson permanecerá 20 días en Costa Rica, periodo en el que planea seguir creando contenido digital.

Aunque su estadía se ha mantenido relativamente privada, la actriz ha compartido momentos puntuales de su viaje, destacando tanto aspectos culturales como situaciones que le han resultado llamativas durante su paso por el país.

La actriz argentina comentó que la mayoría de personas le han hablado en inglés.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Michelle MassonActrizCosta RicaArgentinaNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.