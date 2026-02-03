Famosa actriz contó un dato de Costa Rica que la dejó demasiado impresionada

La modelo y actriz argentina Michelle Masson, quien se encuentra de visita en Costa Rica, compartió con sus seguidores un detalle del país que la dejó particularmente impresionada, al señalar que, pese a estar en un país latino y de habla hispana, la mayoría de personas con las que ha interactuado solo le han hablado en inglés.

Una sorpresa inesperada en un país latino

Michelle Masson compartió una experiencia que la sorprendió durante su visita a Costa Rica. (Instagram/Tomada de Instagram)

Masson documenta su experiencia en el país a través de videos en redes sociales, donde ha mostrado distintos momentos de su viaje junto al tiktoker costarricense Sean Williams, por quien llegó a Costa Rica y con quien recorre varias zonas del territorio nacional.

En uno de los videos, la actriz grabó el fondo de una conversación donde se escuchaba claramente inglés, mientras comentaba con tono de broma: “Desde que llegué solo conocí gente que habla en inglés”.

Más adelante, dirigiéndose a Williams, añadió entre risas: “Tengo la cabeza quemada del inglés”, evidenciando su sorpresa por la situación.

Seguidores se identificaron con la experiencia

El comentario generó interacción inmediata entre sus seguidores, muchos de los cuales señalaron que han vivido situaciones similares durante su estadía en el país, especialmente en zonas turísticas.

Algunos usuarios indicaron que Costa Rica recibe una gran cantidad de turistas y residentes extranjeros, lo que provoca que en ciertos lugares el inglés sea el idioma predominante, incluso por encima del español.

La experiencia fue tomada con humor por la actriz, quien ha reiterado en distintos momentos lo mucho que le ha gustado el país y sus paisajes.

Vacaciones y creación de contenido en Costa Rica

La actriz argentina comentó que la mayoría de personas le han hablado en inglés. (Tomadas de Instagram/Tomada de Instagram)

Michelle Masson permanecerá 20 días en Costa Rica, periodo en el que planea seguir creando contenido digital.

Aunque su estadía se ha mantenido relativamente privada, la actriz ha compartido momentos puntuales de su viaje, destacando tanto aspectos culturales como situaciones que le han resultado llamativas durante su paso por el país.

Nota realizada con ayuda de IA