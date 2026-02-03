Tragedia enluta a la familia de Snoop Dogg: falleció uno de los seres más queridos

La bebé permaneció varios meses internada en la unidad neonatal antes de poder regresar a casa. (Instagram/La Nación)

La familia del rapero Snoop Dogg atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras confirmarse la muerte de Codi Dreaux, hija de Cori Broadus y nieta del artista.

Fue la propia Cori quien dio a conocer la noticia el sábado anterior por medio de sus redes sociales. Con un mensaje cargado de dolor, la joven madre compartió una fotografía en blanco y negro junto a su bebé y escribió que había perdido al amor de su vida.

La pequeña Codi tenía apenas 10 meses y su llegada al mundo fue complicada, ya que nació prematuramente a las 25 semanas de gestación debido a un síndrome HELLP, una severa complicación del embarazo que obligó a una cesárea de emergencia.

Snoop Dogg reaccionó en redes sociales con un mensaje breve y emotivo tras la pérdida de su nieta. (Hija de Snoop Dogg /Hija de Snoop Dogg)

Desde su nacimiento, la bebé permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde luchó por su vida acompañada de sus padres. Hace apenas unas semanas, la familia había celebrado con esperanza que la pequeña pudiera salir del hospital y regresar a casa, un momento que Cori compartió agradeciendo el apoyo recibido.

El prometido de Cori, Wayne Deuce, también expresó su dolor en redes sociales y dedicó un emotivo mensaje a su hija, asegurando que siempre la amará. Por su parte, Snoop Dogg reaccionó compartiendo una imagen familiar acompañada de emojis de un corazón y manos en oración.

Cori enfrenta problemas de salud

Además de este duro golpe, según el medio El Mundo Cori Broadus ha enfrentado durante años una batalla contra el lupus, enfermedad autoinmunitaria que le fue diagnosticada en 2005, cuando apenas tenía seis años.

En entrevistas anteriores, la también artista contó que decidió hacer cambios importantes en su estilo de vida, incluyendo ajustes en su alimentación y rutinas diarias. Incluso, reveló que dejó de tomar varios medicamentos para optar por tratamientos naturales, ya que durante años consumió entre 10 y 12 pastillas al día.

Hoy, la familia enfrenta el dolor de una pérdida irreparable, mientras recibe muestras de apoyo de seguidores y figuras del espectáculo.