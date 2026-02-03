Periodista vive una pesadilla porque le secuestraron a la mamá

La presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, habló públicamente tras la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, en medio de lo que las autoridades ya investigan como un posible secuestro.

Savannah Guthrie pidió oraciones por su madre tras su desaparición en Arizona. (Savannah Guthrie/Savannah Guthrie)

A través de su cuenta de Instagram, Savannah agradeció las oraciones y mensajes de apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer la noticia. En su publicación aseguró que su familia mantiene la fe y pidió que continúen orando por su madre. “Creemos en la oración, en el amor y en la esperanza”, escribió, citando además un versículo del libro de Isaías. La presentadora cerró su mensaje con una frase clara: “Tráiganla a casa”.

El Departamento del Sheriff del condado de Pima mantiene activa la búsqueda. (Savannah Guthrie/Savannah Guthrie)

Según People en Español, Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero en su vivienda ubicada cerca de East Skyline Drive y North Campbell Avenue, en el condado de Pima, Arizona. La familia reportó su desaparición al 911 al mediodía del día siguiente, lo que activó un operativo de búsqueda por parte del Departamento del Sheriff.

Inicialmente, las autoridades manejaron el caso como una misión de búsqueda y rescate. Sin embargo, tras analizar la escena en la casa, el sheriff Chris Nanos informó que la investigación ahora se trata como una posible escena del crimen.

El funcionario explicó que Nancy padece algunas condiciones físicas y necesita medicación que podría ser vital si no la recibe en un plazo de 24 horas. Aunque enfrenta limitaciones de salud, aseguró que se encuentra mentalmente lúcida y que, según las investigaciones preliminares, no habría abandonado su hogar por voluntad propia. Las autoridades creen que pudo haber sido sacada de la vivienda contra su voluntad durante la noche.

Los investigadores revisan grabaciones de cámaras de seguridad, lectores de placas vehiculares y realizan rastreos en la zona. Además, solicitaron la colaboración del público para obtener cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Nancy Guthrie es descrita como una mujer de cabello castaño, ojos azules, 1,65 metros de estatura y aproximadamente 68 kilos de peso.

La familia continúa a la espera de noticias mientras el operativo sigue en marcha.