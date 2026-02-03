¿Murió Laura Bozzo? Esto se sabe de la famosa presentadora

La conductora peruana Laura Bozzo desmintió este lunes los rumores sobre su supuesta muerte, luego de que en redes sociales circularan videos y publicaciones creadas con Inteligencia Artificial (IA) que afirmaban falsamente que había fallecido a los 74 años.

Videos falsos generaron confusión en redes

Laura Bozzo desmintió rumores sobre su muerte difundidos en redes sociales.

Según Infobae, las versiones comenzaron a difundirse el lunes 2 de febrero de 2026, principalmente en TikTok, donde varios contenidos simulaban reportes noticiosos utilizando logotipos de medios de comunicación para aparentar veracidad. En ellos se aseguraba que Bozzo habría muerto tras complicaciones de una cirugía facial o a causa de un paro cardiaco.

Algunos mensajes incluso detallaban la supuesta llegada de equipos de emergencia a su domicilio, lo que provocó preocupación entre seguidores y usuarios.

“Ni muerta ni internada”, afirmó la conductora

Ante la viralización de la desinformación, Laura Bozzo recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar su situación. Publicó dos videos: el primero, un fragmento de su recordado programa Laura, en el que aparece ingresando en camilla y revive con la canción “No estaba muerta, estaba de parranda”.

En el texto que acompañó el video escribió que no era la primera vez que la daban por muerta y envió un mensaje de tranquilidad a su público.

En un segundo video, grabado desde una alberca, la presentadora fue enfática: “Estoy muy bien gracias a Dios, ni muerta ni internada”. Además, criticó la difusión de mentiras que pueden afectar a personas cercanas que creen en este tipo de publicaciones.

Reacción de seguidores y próximos proyectos

Videos creados con IA simularon reportes falsos sobre el fallecimiento de la conductora.

La respuesta de Bozzo generó una reacción masiva entre sus seguidores, quienes celebraron que se encuentre bien de salud y destacaron su rápida aclaración. En los comentarios abundaron mensajes de apoyo y referencias a su icónica frase televisiva.

La conductora adelantó que se encuentra trabajando en dos nuevos proyectos, los cuales espera concretar en los próximos días.

Laura Bozzo, figura conocida en América Latina por programas como “Laura en América”, ha enfrentado en otras ocasiones rumores similares sobre su salud. Sin embargo, ninguno de esos episodios ha estado relacionado con un deterioro real de su estado físico.

