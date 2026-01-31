Famosa actriz está en Costa Rica y aunque le encantó el país hizo polémico chiste que incómodo a algunos ticos

La modelo y actriz argentina Michelle Masson se encuentra de visita en Costa Rica y compartió con sus seguidores un video de su primer día de viaje, en el que dejó claro que el país la sorprendió positivamente. Sin embargo, un comentario en tono de broma provocó reacciones divididas entre usuarios costarricenses en redes sociales.

Michelle Masson compartió su primer día de viaje en Costa Rica en TikTok. (Tomadas de Instagram/Tomada de Instagram)

Entre asombro y un comentario polémico

Masson llegó al país por su amistad con el tiktoker costarricense Sean Williams y decidió documentar su experiencia a través de un vlog publicado en TikTok, donde se le ve recorriendo carreteras y distintos puntos del territorio nacional.

Durante el video, la actriz se mostró impresionada por lo que veía y expresó su entusiasmo de forma espontánea. No obstante, mientras viajaba por una carretera, lanzó la frase:“Acá fue donde me di cuenta que Costa Rica está pavimentada”.

El comentario llamó la atención de algunos seguidores, uno de los cuales le indicó que la frase le había resultado incómoda. Ante esto, Masson respondió que se trató únicamente de “un chistesito”, sin intención de generar molestia.

La modelo estará 20 días en Costa Rica creando contenido junto con el tico Sean Willians (Tomadas de Instagram/Tomada de Instagram)

Mensajes positivos y bienvenida de los ticos

Más allá de la frase que generó polémica, el video estuvo cargado de elogios hacia el país. Masson destacó su sorpresa por los paisajes y la experiencia en general.

“Miren lo que es este lugar, no vi ni tres cuartos de este país y ya me estoy partiendo la pera de lo abierta que me quedó la boca, estoy realmente estupefacta con este lugar”, comentó.

La actriz adelantó que permanecerá 20 días en Costa Rica, tiempo durante el cual planea compartir más contenido y aventuras de su estadía.

Tras la publicación, muchos costarricenses reaccionaron con mensajes de bienvenida y cariño, resaltando la belleza del país. Comentarios como “Costa Rica es precioso, te vamos a enamorar”, “Bienvenida” y “Que disfrute y se lleve hermosos recuerdos de este pedacito de tierra tan bello” destacaron entre las respuestas.

El video continúa generando interacción, combinando opiniones críticas por el comentario pasivo-agresivo con una mayoría de mensajes positivos que celebran su visita al país.

Actualmente están en Pavones, pueblo del que es oriundo Sean (Tomadas de Instagram/Tomada de Instagram)

Nota realizada con ayuda de IA