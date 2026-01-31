Elías Alvarado hace llamado urgente a los ticos que viven fuera del país de cara a las elecciones

El periodista de Teletica, Elías Alvarado, alzó la voz para enviar un mensaje directo y cargado de orgullo a los costarricenses que viven fuera del país, de cara a las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo.

Desde Nueva Jersey, donde reside en Estados Unidos, Alvarado recordó que, aunque la distancia sea grande, Costa Rica nunca se deja atrás.

LEA MÁS: Hijo de Elías Alvarado muestra cómo le sigue los pasos a su papá

“Estamos lejos de nuestra tierra, sí, pero a Costa Rica siempre la llevamos en nuestro corazón”, expresó el comunicador.

Elías Alvarado le habló desde el corazón a los ticos que viven fuera de Costa Rica. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram/Instagram)

La democracia que se valora más estando lejos

Elías confesó que vivir fuera del país le ha permitido valorar aún más una de las mayores riquezas de Costa Rica: su democracia.

“Curiosamente, cuando estamos fuera, hay cosas que aprendemos a valorar mucho más, y una de ellas, que yo valoro profundamente, es nuestra democracia”, afirmó.

Según explicó, estar lejos le ha hecho tomar mayor conciencia del privilegio que significa haber nacido en un país donde el voto, la convivencia y la libertad siguen siendo pilares fundamentales.

“Soy de Costa Rica”

El periodista contó que cada vez que alguien en Estados Unidos le pregunta de dónde es, responde con orgullo.

“Uno responde sacando pecho: soy de Costa Rica”, relató.

El mensaje de Elías Alvarado a los ticos que viven fuera de Costa Rica

LEA MÁS: “Lo pescaron”: El video que dejó frío a Elías Alvarado en plena transmisión de Telenoticias

Y casi de inmediato, dice, llegan las reacciones que resumen la imagen del país ante el mundo: “Ah, pura vida, un país sin ejército, un país verde, con playas hermosas”.

Una percepción que, según Elías, no es casualidad, sino el reflejo de décadas de estabilidad democrática y convivencia pacífica.

Un privilegio que también es frágil

Durante su mensaje, Alvarado recordó conversaciones que ha tenido con personas de otros países, especialmente con venezolanos, quienes le hicieron abrir aún más los ojos.

“Ellos me recordaron algo muy importante: lo privilegiados que somos los ticos, pero también lo frágil que puede ser eso si no se cuida”.

Para el periodista, la democracia no es algo garantizado para siempre, sino un bien que se debe proteger con participación y conciencia, incluso desde el extranjero.

Elías Alvarado es corresponsal de Telenoticias en Nueva York y Estados Unidos. Fotografía: Instagram Elías Alvarado. (Instagram Elías Alvarado/Instagram Elías Alvarado)

LEA MÁS: Elías Alvarado confirma resultados de la biopsia por lipoma que le quitaron de la frente

El llamado a los ticos fuera de Costa Rica

Con ese contexto, Elías hizo un llamado directo a los costarricenses que viven fuera del país.

“No importa dónde estemos, sigamos contribuyendo a esa convivencia democrática y a esa fiesta cívica que nos define como país”, expresó.