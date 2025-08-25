Famosa influencer sufrió la dura pérdida de su bebé en un día que estaba planeado para celebrar

Influencer Karen Barrero (Tomadas de Instagram/Tomada de Instagram)

Lo que estaba planeado para ser un día lleno de felicidad, amor y celebración se convirtió en una tragedia para una famosa pareja de influencers.

Se trata de Karen Barrera y Daniel “el Travieso” Ruiz, quienes esperaban anunciar la llegada de su primer hijo, pero terminaron revelando a sus seguidores que sufrieron la pérdida de su bebé.

Así lo confirmaron por medio de un extenso y sentido mensaje en redes sociales.

“Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo. Aunque no llegamos a conocerte, bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante”, escribieron.

Ellos agregaron que desde que descubrieron el embarazo todo giró en torno al bebé, ya que lo esperaban con mucho amor.

“Es un sentimiento extraño… un día tu mundo entero gira alrededor de ese nuevo bebecito y, de un momento a otro, todo cambia. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado. Siempre serás parte de nosotros”, concluyó Barrera.

La publicación ha generado miles de comentarios en Instagram, la mayoría extendiendo buenos deseos y fortaleza para los famosos creadores de contenido.

