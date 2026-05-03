Famosa presentadora revela que tiene cáncer de mama en vivo con un mensaje muy fuerte

La presentadora aseguró que cuenta con el apoyo de su familia y colegas. (Sara Gore/Sara Gore)

La reconocida presentadora estadounidense Sara Gore dejó a más de uno con el corazón en la mano tras hacer una confesión muy personal en plena transmisión en vivo: fue diagnosticada con cáncer de mama.

La comunicadora, de 49 años, decidió contar la noticia ella misma durante el programa New York Live, donde explicó que se tomará un tiempo fuera de la televisión para enfocarse en su tratamiento y en una cirugía que deberá enfrentar en los próximos días.

Sara Gore espera regresar a la televisión una vez supere el tratamiento. (Sara Gore/Sara Gore)

“Me pareció correcto decírselo yo misma”, dijo al aire, antes de soltar la noticia que nadie esperaba.

“Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama y me voy a retirar para recibir tratamiento y cirugía. Si dijera que no tengo un poco de miedo, estaría mintiendo”, confesó con total sinceridad.

Según detalló la revista People en Español, la presentadora enfrentó este momento con mucha transparencia, reconociendo que, aunque el diagnóstico fue detectado a tiempo, no deja de ser un golpe emocional fuerte.

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La también conductora de Open House explicó que, debido a sus antecedentes familiares (ya que su madre y su hermana pasaron por lo mismo), sabía que existía un alto riesgo.

“Siempre asumí que este día llegaría, pero nunca estás preparado”, aseguró, dejando claro que, aunque lo veía venir, el impacto emocional fue inevitable.

A pesar de lo duro del momento, Gore destacó que se siente respaldada por su familia, su equipo médico y sus compañeros de trabajo, a quienes considera parte fundamental en este proceso.

La comunicadora no dio detalles específicos sobre el tratamiento que seguirá, pero sí adelantó que necesitará tiempo para descansar, recuperarse y enfocarse completamente en su salud.

“Estoy exactamente donde necesito estar, rodeada de médicos increíbles y personas que me cuidan muy bien en casa”, expresó agradecida.

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Por ahora, su prioridad será sanar y enfrentar esta etapa con fortaleza, mientras sus seguidores y colegas le envían mensajes de apoyo esperando verla pronto de regreso en la pantalla, como ella misma lo dijo: “mejor que nunca”.