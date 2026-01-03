Famoso influencer Marko reaccionó a captura de Nicolás Maduro y video es viral

El influencer, actor, cantante y comediante venezolano Marco Pérez, conocido artísticamente como Marko o Marko Música, protagonizó una intensa reacción emocional tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, una noticia que generó impacto inmediato entre la diáspora venezolana.

Una reacción marcada por llanto, euforia y desahogo

Marko Música reaccionó entre lágrimas tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro.

Marko, quien alcanzó reconocimiento internacional durante la década de los años 2010 gracias a su contenido en redes sociales, publicó un video en el que se le observa visiblemente afectado, entre lágrimas y exaltación, al conocer la noticia sobre la detención del mandatario venezolano.

“Familia, hoy no dormimos los venezolanos en todo el mundo. El día llegó. Donald Trump confirmó la captura del mald..., malna..., hijo de... de Nicolás Maduro, carajo”, expresó el creador de contenido, interrumpiendo sus propias palabras por la emoción del momento.

En medio del llanto, el artista celebró lo que calificó como el fin de un ciclo político en Venezuela. “Cayó el madi... régimen”, añadió de forma eufórica, reflejando el sentimiento de alivio y desahogo que compartieron muchos venezolanos fuera y dentro del país.

Video de Marko suma millones de reproducciones



La reacción de Marko M se viralizó rápidamente en plataformas digitales, en las que miles de usuarios replicaron el video y comentaron el impacto emocional que generó la noticia, especialmente entre quienes han vivido años de exilio, separación familiar y crisis social.

El comediante ha sido una de las figuras públicas venezolanas más seguidas en redes sociales y, en múltiples ocasiones, ha utilizado su plataforma para expresar posturas críticas sobre la situación política y social de su país, combinando humor con mensajes directos y emotivos.

En este caso, su reacción se alejó del tono habitual de comedia para dar paso a un mensaje crudo, espontáneo y profundamente emocional, que conectó con el sentir de una parte importante de la comunidad venezolana alrededor del mundo.

La captura de Nicolás Maduro, confirmada por Donald Trump, marcó un punto de inflexión informativo que provocó celebraciones, reacciones y debates a escala internacional, con expresiones como la de Marko convirtiéndose en símbolos del impacto humano que dejó el anuncio.



