Teleguía Farándula

Fan de Norval Calvo le dijo de todo en televisión nacional

Comentario de una vecina de Alajuelita dejó a Norval Calvo y a todo el set con cara de sorpresa en plena transmisión en vivo

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

La admiración por Norval Calvo tomó un giro inesperado cuando una seguidora aprovechó un espacio en televisión nacional para decirle de todo al presentador, en un momento que dejó a más de uno con la boca abierta.

Norval Calvo
Norval Calvo fue piropeado en televisión nacional. (Instagram/Instagram)

La escena se dio en los toros del 6, cuando Misael le acercó el micrófono a una vecina de Alajuelita, quien no lo pensó dos veces y soltó lo que llevaba guardado.

LEA MÁS: Norval Calvo presumió en la final de La dulce vida un valioso premio que recibió hace 37 años

“Yo le quiero decir a Norval Calvo: rico, papi, mi amor, aquí está todo lo suyo de Alajuelita”, dijo la señora, completamente emocionada.

LEA MÁS: Norval Calvo confirma el regreso de uno de los programas más vistos de Repretel en los últimos años

canal 6
El momento en el que Norval Calvo recibió el piropo. (canal /canal 6)
canal 6
El momento sorprendió a más de uno. (canal /canal 6)

Las palabras provocaron sorpresa inmediata en el set. Norval y sus compañeros no pudieron ocultar la reacción, mientras el presentador optó por tomárselo con humor: aplaudió a la seguidora y le agradeció los halagos, calificándola de muy linda.

Misael tampoco se quedó callado y cerró el momento con una frase que encendió aún más el ambiente:

“Le va a ir bien, oiga qué barbaridad, carajo”, dijo entre risas.

El comentario no pasó desapercibido entre los televidentes y rápidamente se convirtió en uno de esos momentos que solo la televisión en vivo puede regalar.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
norval calvoseguidoratelevisión nacionaltoros
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.