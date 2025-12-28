Fan de Norval Calvo le dijo de todo en televisión nacional

La admiración por Norval Calvo tomó un giro inesperado cuando una seguidora aprovechó un espacio en televisión nacional para decirle de todo al presentador, en un momento que dejó a más de uno con la boca abierta.

Norval Calvo fue piropeado en televisión nacional. (Instagram/Instagram)

La escena se dio en los toros del 6, cuando Misael le acercó el micrófono a una vecina de Alajuelita, quien no lo pensó dos veces y soltó lo que llevaba guardado.

“Yo le quiero decir a Norval Calvo: rico, papi, mi amor, aquí está todo lo suyo de Alajuelita”, dijo la señora, completamente emocionada.

El momento en el que Norval Calvo recibió el piropo. (canal /canal 6)

El momento sorprendió a más de uno. (canal /canal 6)

Las palabras provocaron sorpresa inmediata en el set. Norval y sus compañeros no pudieron ocultar la reacción, mientras el presentador optó por tomárselo con humor: aplaudió a la seguidora y le agradeció los halagos, calificándola de muy linda.

Misael tampoco se quedó callado y cerró el momento con una frase que encendió aún más el ambiente:

“Le va a ir bien, oiga qué barbaridad, carajo”, dijo entre risas.

El comentario no pasó desapercibido entre los televidentes y rápidamente se convirtió en uno de esos momentos que solo la televisión en vivo puede regalar.