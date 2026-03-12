FBI advierte sobre posible ataque de Irán durante los Premios Oscar 2026

La seguridad alrededor de los Premios Oscar 2026 fue reforzada luego de que el FBI alertara a las autoridades de California sobre la posibilidad de un ataque con drones, según información publicada por el medio estadounidense Deadline.

LEA MÁS: Premios Oscar 2026: todo lo que debe saber sobre la gala más importante del cine

Refuerzan seguridad en el Teatro Dolby

La seguridad fue reforzada en el Teatro Dolby de Los Ángeles tras una alerta del FBI. EFE/ARMANDO ARORIZO (ARMANDO ARORIZO)

De acuerdo con el reporte, la agencia federal advirtió a la policía de California sobre información que apuntaba a que el gobierno iraní habría evaluado realizar un ataque sorpresa a inicios de febrero.

Sin embargo, los reportes indicaban que los posibles objetivos y la fecha exacta del supuesto atentado no estaban claros.

Ante esta situación, los organizadores de la ceremonia decidieron reforzar las medidas de seguridad tanto en los alrededores como dentro del Teatro Dolby, en Hollywood, donde se realizará la gala.

Fuentes cercanas a la organización indicaron a Deadline que los protocolos habituales de seguridad se incrementaron para proteger a nominados, invitados y asistentes.

“Estamos haciendo lo que solemos hacer, y ahora lo hemos reforzado al máximo”, señaló una fuente citada por el medio.

Autoridades llaman a la calma

El evento reunirá a actores, directores y productores en Hollywood este 15 de marzo. (AFP/La Nación)

El Departamento de Policía de Los Ángeles también se pronunció sobre la situación y aseguró que se mantienen atentos ante cualquier eventualidad.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que las autoridades están preparadas para actuar ante cualquier emergencia.

“Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado”, declaró.

LEA MÁS: Oscar 2026: ¿dónde ver las películas nominadas en streaming y en cines?

La 98.ª edición de los Premios Oscar se realizará el 15 de marzo en el Teatro Dolby y será conducida por primera vez por el comediante Conan O’Brien.

La ceremonia reunirá a algunas de las figuras más importantes del cine mundial en una de las noches más importantes de la industria cinematográfica.

Nota realizada con ayuda de IA