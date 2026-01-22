Premios Oscar 2026: todo lo que debe saber sobre la gala más importante del cine

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya afinó los detalles de la 98.ª edición de los Premios Oscar, el evento más prestigioso de la industria cinematográfica a nivel mundial. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, California.

El Dolby Theatre de Los Ángeles volverá a ser la sede de los Premios Oscar 2026, donde se reunirán las mayores figuras del cine mundial. (AFP/La Nación)

En esta ocasión, los Oscar reconocerán a las mejores películas estrenadas durante el año 2025, así como a los actores, actrices y profesionales técnicos que marcaron el cine del último año. Para el público de Estados Unidos, la gala será transmitida en vivo por el canal ABC.

Uno de los datos que más llama la atención es que el comediante y presentador Conan O’Brien volverá a ser el anfitrión, asumiendo la conducción del evento por segundo año consecutivo. La producción general de la ceremonia estará a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes repiten en este rol tras el éxito de ediciones anteriores.

Según el medio Infobae, la Academia confirmó que la entrega contará con 24 categorías, que abarcan desde las actuaciones más destacadas hasta los premios técnicos fundamentales, como sonido, edición, fotografía y diseño de producción.

Con esta nueva edición, los Premios Oscar prometen nuevamente captar la atención del mundo entero y convertirse en uno de los eventos más comentados del entretenimiento internacional.

El comediante Conan O’Brien regresará como presentador de la gala, asumiendo la conducción por segundo año consecutivo. (FREDERIC J. BROWN, Archivo/Archivo)

Lista de nominados a los Oscar 2026

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joaquim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jesse Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renata Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor Dirección de Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Película Internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores Efectos Visuales