Premios Oscar 2026: todo lo que debe saber sobre la gala más importante del cine

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya afinó los detalles de la 98.ª edición de los Premios Oscar, el evento más prestigioso de la industria cinematográfica a nivel mundial. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, California.
En esta ocasión, los Oscar reconocerán a las mejores películas estrenadas durante el año 2025, así como a los actores, actrices y profesionales técnicos que marcaron el cine del último año. Para el público de Estados Unidos, la gala será transmitida en vivo por el canal ABC.
Uno de los datos que más llama la atención es que el comediante y presentador Conan O’Brien volverá a ser el anfitrión, asumiendo la conducción del evento por segundo año consecutivo. La producción general de la ceremonia estará a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes repiten en este rol tras el éxito de ediciones anteriores.
Según el medio Infobae, la Academia confirmó que la entrega contará con 24 categorías, que abarcan desde las actuaciones más destacadas hasta los premios técnicos fundamentales, como sonido, edición, fotografía y diseño de producción.
Con esta nueva edición, los Premios Oscar prometen nuevamente captar la atención del mundo entero y convertirse en uno de los eventos más comentados del entretenimiento internacional.
Lista de nominados a los Oscar 2026
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joaquim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renata Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores