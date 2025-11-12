Teleguía Farándula

Funeral de Richard Molina Mesén: así será el último adiós al periodista costarricense

Richard Molina falleció este martes tras luchar contra una ruda enfermedad

Por Fabiola Montoya Salas
Familiares y amigos se preparan para despedir a Richard Molina Mesén en la Parroquia San Vicente Ferrer, en Moravia. (El Guardi/cortesía)

El medio digital El Guardián informó con profundo pesar el fallecimiento de su director, Richard Molina Mesén, ocurrido este martes 11 de noviembre, a los 54 años.

De acuerdo con el comunicado oficial, las honras fúnebres tendrán lugar el miércoles 12 de noviembre a las 10:00 de la mañana en la Parroquia San Vicente Ferrer (Moravia), donde familiares, amigos y colegas podrán rendirle tributo al periodista.

“Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y respeto hacia nuestro compañero y amigo, que nos han acompañado y brindado consuelo en este momento tan difícil”, expresó El Guardián en su comunicado.

Falleció el periodista Richard Molina a los 54 años (El Guardi/cortesía)

Mesén fue un reconocido periodista costarricense, recordado por su liderazgo, su estilo frontal y su compromiso con la verdad. Durante los últimos tres años enfrentó una lucha contra el cáncer de estómago, enfermedad que afectó su salud en los últimos meses.

El medio invitó a todos los allegados y a la comunidad periodística a acompañar a la familia de Molina en este momento de despedida.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

