Ginnés Rodríguez fue protagonista en una de las bodas más esperadas del año

La querida periodista y presentadora de Las Historias vivió un momento muy particular este fin de semana que decidió compartir con sus seguidores

Por Hillary Chinchilla Marín

La periodista y presentadora Ginnés Rodríguez de Las Historias de canal 11 vivió este fin de semana una experiencia muy especial y poco común que decidió compartir con sus seguidores.

La comunicadora contó que una pareja le pidió el honor de oficiar su boda, un momento que la llenó de emoción y que terminó convirtiéndose en una historia muy particular.

Rodríguez relató en sus redes sociales que la creadora de contenido Sharon Araya y ahora esposo, Diego, le pidieron que fuera ella quien los casara, algo que la sorprendió, pero que aceptó con mucha ilusión.

La presentadora compartió varias imágenes del momento y expresó la alegría que sintió al formar parte de un instante tan importante en la vida de la pareja.

¡Qué viva el amor! Sharon y Diego me dieron el honor de casarlos. Sí, hasta pedí los anillos”, escribió entre risas y emoción.

Un mensaje lleno de amor

En la publicación, Ginnés también reflexionó sobre lo que significó para ella vivir esa experiencia.

Pero sobre todo el honor de celebrar que el amor bonito tiene el poder de transformarnos en nuestra mejor versión. Los amamos”, agregó la comunicadora.

La publicación generó muchas reacciones entre seguidores y amigos de la periodista, quienes celebraron el momento y destacaron lo especial de la historia.

Ginnés compartió fotos de la boda, en las que se pueden ver a Sharon lucir espectacular y lo más importante, muy feliz.

Una vez más, Ginnés Rodríguez demostró por qué es una de las figuras más queridas de la televisión costarricense, compartiendo con naturalidad y cariño momentos que conectan con la gente.

