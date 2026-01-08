Ginnés Rodríguez le dio el sí a Teletica para compartir un video que nadie esperaba de Gerardo Zamora

Ginnés Rodríguez le dio permiso a Teletica para compartir un video especial de Gerardo Zamora, grabado antes de su fallecimiento en abril de 2023. El material ofrece un emotivo recuerdo de su legado.

Ginnés Rodríguez dio permiso de usar un video de Gerardo Zamora. (redes/Instagram)

En el video, se ve y se escucha al comunicador cantando el Padre Nuestro en una de las secciones de Pachos del Chinamo.

“Hoy, el Padre Nuestro de la mañana nos lo canta un angelito (uno que Diosito no le regaló precisamente una voz angelical, pero sí un talento increíble para comunicar y una hermosa familia)“, comentaron en el clip.

Teletica Entretenimiento expresó que, en una Costa Rica tan dividida, el legado de Gerardo y su familia es un ejemplo para todos.

En el clip se ve a Gerardo Zamora cantar el Padre Nuestro.

Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora. (Cortesía./Cortesía.)

“Porque mientras el ruido externo intenta dividirnos, figuras como la suya nos recuerdan esos hilos invisibles que nos unen a todos: la importancia de la familia, la gratitud y la resiliencia. Mención honorífica al camarógrafo Fernando Reyes, quien también descansa en paz. Gracias a Ginnés Rodríguez, quien con amor nos permitió seguir compartiendo recuerdos de Gerardo”, expresaron.

Comentarios como: “Nada como levantarse con esta increíble interpretación”, “Hermoso recuerdo”, “Muy lindo” no tardaron en aparecer, expresando la emoción de los seguidores.