Ginnés Rodríguez se volvió a meter con Bad Bunny, pero esta vez para contar lo que le envidia

Bad Bunny se presentó en Costa Rica el 5 y 6 de diciembre en ambas ocasiones a estadio lleno. (Alejandro Bermúdez/Cortesía Move Concerts)

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias, de canal 11, volvió a meterse con el cantante Bad Bunny solo que esta vez no fue para tirarle duro por sus letras, como lo hizo meses atrás, sino para contar qué le envidia al “Conejo malo”.

La periodista dedicó su nuevo episodio de “Es lunes” a admitir que hay algo que el cantante puertoriqueño que sí le envidia, pero no es la fama, ni los millones de dólares que tiene en sus cuentas o el valor de sus mansiones.

La comunicadora arrancó aclarando que la música del boricua no le gusta, que no lo entiende cuando canta y que, en su opinión, su contenido debe tratarse con cuidado cuando llega a menores de edad. Sin embargo, ahí fue donde soltó la confesión que dejó a muchos intrigados.

Giinnés Rodríguez se volvió a meter con Bad Bunny

“Todavía sostengo que para menores de edad hay que tener demasiado cuidado, filtro y restricción, no solamente con Bad Bunny, sino con muchos otros de su género. Pero, a pesar de todo esto, hay algo que, confieso, le envidio a Bad Bunny”, dijo.

Ella admira la capacidad del artista de transformar esas críticas que recibe por sus letras, porque no se le entiende lo que canta o, por cómo viste, en su combustible para seguir adelante con su carrera.

“Le envidio el haber hecho de las críticas su mejor aliado. Mientras muchos nos hemos dedicado a juzgar su voz, su letra; él simplemente ha seguido trabajando por lo que él cree. Le guste a quien le guste”, afirmó.

Ginnés Rodríguez se metió con Bad Bunny, pero esta vez no para criticarlo. (captura de video /Instagram)

A su parecer, el cantante ha logrado convertir juicios, burlas y señalamientos en una fuerza que lo empuja a seguir creciendo y que le ha permitido llenar estadios.

“Mientras aquí estamos muchos criticándolo, él sigue llenando estadios. ¿Te imaginás si pudiéramos tener un poquito de esa capacidad? Algo bueno tenía que tener este Conejo Malo”, concluyó.

Ginnés Rodríguez criticó fuertemente a Bad Bunny

Se metió en un broncón

En mayo había hecho un TikTok tirándole con todo a sus canciones que la terminó metiendo en una bronca con varios seguidores del cantante.

En ese video, Ginnés explicó que hablaba desde su rol de mamá y que estaba agotada del “bombardeo” de este tipo de música, pues a pesar de que sus hijos, Luciana y Marcelo, no tienen celular, ni redes sociales, igual les llegan sus canciones.

“Lo que más deseo para ellos (sus hijos) es que construyan relaciones sanas, amados, queridos, escuchados, pero estas canciones no promueven nada de eso”, dijo en aquella ocasión.

En mayo lo cuestionó; en diciembre lo aplaudió. Pero si hay algo claro es que Ginnés siempre dice lo que piensa… y Bad Bunny, de una forma u otra, sigue dándole contenido.