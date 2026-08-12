Ginnés Rodríguez revela quién la cuida tras el accidente que sufrió en su casa

Ginnés Rodríguez contó que sus hijos han estado muy pendientes de ella tras el accidente. (Ginnés Rodríguez /Ginnés Rodríguez)

Ginnés Rodríguez ha tenido que bajar el ritmo después del accidente que sufrió en su casa mientras lavaba un vaso y que la llevó al hospital.

La presentadora se cortó el dedo gordo de la mano derecha y, debido a la herida, quedó incapacitada por varios días mientras esperaba que la piel volviera a pegarse.

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Durante este proceso, Ginnés no ha estado sola. Sus hijos se han mantenido pendientes de ella y hasta han asumido algunas de las tareas de la casa.

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Uno de los gestos que más la conmovieron ocurrió con su hijo Marcelo, quien decidió dormir con ella para asegurarse de que estuviera bien.

“Ayer Marcelo durmió conmigo porque dijo que ocupaba cuidarme, para que yo estuviera bien”, contó Ginnés a La Teja.

Aunque sus hijos están pendientes de su mamá, la presentadora reconoció entre risas que a veces se les olvida que ella está limitada por la lesión y vuelven a pedirle ayuda con algunas cosas.

“A veces se les olvida y me piden cosas y yo les digo: ‘ay, mi amor, es que no puedo porque tengo el dedo así’”, relató.

Como ejemplo, comentó que su hija Lucy le pidió que le ayudara a coser un pantalón, pero en esta ocasión Ginnés tuvo que decirle que no podía.

La presentadora aseguró que sus hijos se han convertido en su equipo de apoyo durante la recuperación. (Ginnés Rodríguez /Ginnés Rodríguez)

Marcelo, hijo de Ginnés Rodríguez, incluso durmió con ella para cuidarla. (Instagram/Instagram)

Sus hijos se impactaron al ver la herida

Rodríguez también reveló que sus hijos se impresionaron bastante cuando conocieron la gravedad de lo que le había ocurrido, principalmente porque vieron la cantidad de sangre que había provocado la cortada.

“Se impactaron mucho porque vieron mucha sangre y porque sí fue muy profundo. Les enseñé los videos”, explicó.

De hecho, la querida presentadora aclaró que los videos que publicó en sus redes sociales tenían originalmente otro propósito: que sus hijos pudieran ver lo que le había sucedido.

Ahora, mientras Ginnés se recupera y mantiene reposo, sus hijos se han convertido en parte importante de su equipo de apoyo en la casa.

Aunque por momentos se les olvida que su mamá tiene una mano limitada y le piden ayuda con alguna tarea, también han demostrado que están dispuestos a chinearla y colaborarle durante estos días.