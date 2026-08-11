Ginnés Rodríguez revela lo que le podría pasar tras accidente que sufrió en su dedo

Ginnés Rodríguez revela que estuvo cerca de una complicación tras cortarse el dedo. (Ginnés Rodríguez /Ginnés Rodríguez)

Ginnés Rodríguez vivió un tremendo susto en su casa luego de cortarse el dedo gordo de la mano derecha mientras lavaba un vaso. La presentadora tuvo que acudir al Hospital de Heredia, donde le atendieron una herida que, según le explicaron los médicos, estuvo muy cerca de afectar el tendón.

Tras el accidente, Ginnés fue incapacitada y ahora debe mantener reposo para permitir que la piel que perdió vuelva a pegarse. Si esto no ocurre, los médicos le explicaron que podría necesitar un injerto.

La situación también la obligó a poner en pausa varios proyectos laborales que estaba retomando después de la incapacidad que tuvo por su operación de columna.

Ginnés habló con La Teja sobre cómo sigue su dedo, qué le dijeron sus hijos, cómo se las ingenia para hacer tareas cotidianas con una sola mano y la reflexión que le dejó este nuevo accidente.

La comunicadora espera retomar el ejercicio una vez que pueda utilizar nuevamente su mano. (Ginnés Rodríguez /Ginnés Rodríguez)

Ginnés Rodríguez deberá guardar reposo para que la piel de su dedo vuelva a pegarse. (Ginnés Rodríguez /Ginnés Rodríguez)

-¿Cómo está actualmente su dedo? ¿Qué les dijeron los médicos?

Bueno, por dicha, estoy sin dolor. Tengo 8 puntaditas, porque como el corte fue tan irregular, ahora hay que procurar que se pegue bien.

Me dijeron que estuve muy cerca de rozar el tendón, pero gracias a Dios no fue así, y que ahora estos días son muy importantes, porque es para garantizar que el pedacito de piel que me llevé vuelva a pegarse, porque si no se pega, entonces hay que hacer un injerto y sacar piel de un lado, en fin, es más complicado.

La comunicadora espera retomar el ejercicio una vez que pueda utilizar nuevamente su mano. (Ginnés Rodríguez /Ginnés Rodríguez)

-¿Qué tratamientos le mandaron en el hospital para recuperarse de la cortada?

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Tratamiento contra el dolor, antibiótico y reposo, no mover mucho el dedo, lo cual es complicado porque es el dedo de la mano derecha, y yo soy derecha, y el dedo gordo es el que uno usa para todas las funciones.

-¿La incapacitaron? ¿Qué es lo que más le cuesta hasta ahora?

Sí, me incapacitaron por estos días, y lo que más me cuesta es ponerme la ropa, por ejemplo, subir y bajar el pantalón. Parece algo tan sencillo, pero ahí es donde uno el dedito lo necesita mucho. Entonces, hoy es de los retos más importantes, voy a una sola mano.

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-¿Qué le dijeron sus hijos cuando se enteraron del accidente?

Se impactaron mucho porque vieron mucha sangre y porque sí fue muy profundo. Les enseñé los videos. De hecho, esos videos que subí (en redes) en realidad, la intención era mostrárselos a ellos.

-¿Cómo se han organizado en la casa?

Ayer (lunes) por dicha vino mi hermana a ayudarme, como para preparar algunas cosillas porque el dedo estaba sangrando un poquillo más.

Por lo menos ahorita en este proceso, como para interiorizar la lección, voy con más calma haciendo cada una de las cosas que tengo que hacer.

Si me voy a servir comida, lo hago despacito. Si me tengo que peinar, ver cómo agarro el peine. O sea, es como viviendo el aquí y el ahora, como dicen.

-Después de todo lo que vivió con el problema de la columna, ¿cómo recibe ahora este nuevo accidente que la obliga a bajar de ritmo?

Podría decir que los últimos tres meses prácticamente han sido como si nada, o sea, ha sido una belleza (con el tema de la columna), pero por supuesto que algunos movimientos que ya no puedo hacer, pero realmente no se nota en la vida diaria.

Y ahora, pues sí, digamos que una de las cosas que sí me afectaron, por decirlo así, es que yo estoy disfrutando mucho todos los nuevos retos laborales de televisión y de pronto a otro, frenar, sí me afecta.

Y sobre todo porque me estaba recuperando de los trabajitos que tenía por fuera para recuperar el huequillo financiero que deja la incapacidad, porque al final yo usé muchos de mis ahorros para poder solventar gastos mientras estaba incapacitada por la operación de columna.

Y ahorita que estaba recuperando, tuve que cancelar muchos de los actividades que ya tenía programadas.

Pero como digo, Dios sabe y por algo será. Y hoy lo que toca es chinearse y parar. Ya la otra semana, Dios primero, yo creo que ya volveremos otra vez a estar de nuevo en las actividades normales y todo bien.

-¿Le cuesta emocionalmente tener que volver a poner pausa?

No, yo creo que sobre todo esa parte, que es como decir: ‘Bueno, ya íbamos despegando otra vez y de un pronto a otro hay que hacer una pausa’, pero no pasa nada.

Ojalá toda la vida fuera así. Si todos los problemas fueran como detenerse unos cuantos días para dar reposo, uy, sería tan diferente.

Entonces esto me lo tomo con buena actitud y sobre todo agradecida con Dios, porque si esto pasó es porque lo que viene necesitaba que yo tuviera esta pausita.

-¿Qué es lo primero que quiere retomar cuando ya pueda utilizar bien su mano?

Pues yo estoy con muchas ganas de retomar el ejercicio. Me hace mucha falta, no solamente para mi columna, sino como para mi paz mental y todo.

Justamente yo quería regresar en estos días. Creo que ahorita voy a tener que hacer como una pausita un poquito más larga, pero todo bien.