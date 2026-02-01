Ginnés Rodríguez vivió algo inédito el día de las votaciones por esta razón

Rodríguez aseguró que, pese a la espera, vivió el momento con orgullo y entusiasmo. (redes/Instagram)

La presentadora Ginnés Rodríguez fue a cumplir con su deber ciudadano como de costumbre, pero esta vez la jornada electoral le dejó una anécdota que nunca había experimentado.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora contó que al llegar a la escuela Cleto González Víquez para emitir su voto se encontró con una situación inesperada: tuvo que esperar 40 minutos en fila.

“¡Nunca me había pasado! ¡40 minutos de fila para votar!”, comentó sorprendida y emocionada en sus historias.

Lejos de molestarse por la espera, aseguró que fue una de las filas más especiales que ha hecho, pues la vivió con ilusión y orgullo por participar en el proceso democrático.

Además, la figura de Canal 6 aprovechó para animar a sus seguidores a acercarse a las urnas y formar parte de la jornada electoral.