Gonín contó el fuerte susto que vivió durante el temblor en Medellín: “Salimos corriendo”

Gonín contó el fuerte susto que vivió mientras se encontraba en un edificio alto en Medellín.

El fuerte temblor que sacudió este domingo a Colombia le pegó un tremendo susto al cantante costarricense Gonín, quien se encontraba en Medellín y vivió el movimiento desde un apartamento ubicado en un edificio alto.

El querido artista, cuyo nombre real es Esteban Gómez Vargas, les contó a sus seguidores que estaba en la zona de Laureles cuando ocurrió el sismo y que, aunque los ticos están acostumbrados a sentir temblores, nunca había vivido uno de esa manera.

“Mis amigos, pura vida. Seguimos aquí en Medellín, Colombia. El domingo canté en el restaurante Pura Vida y bueno, hoy en la mañana muchos ya saben lo que sucedió, ¿verdad? Un temblor bastante fuerte”, contó en un video.

Gonín explicó que en ese momento se encontraba en un apartamento ubicado en un edificio muy alto, por lo que el movimiento se sintió con bastante fuerza.

“Nosotros los ticos hemos vivido varios temblores, pero yo nunca había vivido un temblor en un edificio así. Se sintió bastante fuerte”, relató.

El susto fue tal que las personas que estaban en el lugar decidieron salir del edificio y la calle rápidamente se llenó de gente.

“Se vio bastante tensa la situación. Gracias a Dios, pues todo está bien. Para todos ustedes que han estado preguntando, la calle se llenó de personas, lo que hicimos fue salir corriendo”, contó el cantante.

Gonín relató que la calle se llenó de personas luego del fuerte movimiento.

Gonín está bien

Después del susto, el artista quiso tranquilizar a quienes estaban preocupados por él y confirmó que tanto él como su compañero se encuentran bien.

“Gracias a Dios, mi compa y yo estamos bien”, aseguró.

Gonín también aprovechó para enviar un mensaje a las personas que resultaron afectadas por el fuerte movimiento y pidió por quienes sufrieron daños.

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“Ahorita hay muchas personas sufriendo, que tuvieron daños fuertes. Y bueno, pedirle a Dios seguir adelante. Vamos a seguir trabajando, buena nota”, concluyó.

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El sismo tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m. hora local de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano. En Costa Rica eran las 6:34 a. m. cuando se registró el movimiento.