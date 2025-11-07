Teleguía Farándula

Grammy 2026: la lista completa de nominados y las sorpresas que marcaron la edición 68

La Academia de Grabación reveló los nominados a los Premios Grammy 2026, que se celebrarán el 1.° de febrero en Los Ángeles

Por Hillary Chinchilla Marín

Los Premios Grammy 2026, que celebrarán su 68ª edición el próximo 1.° de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, ya tienen a sus nominados.

El anuncio se realizó este 7 de noviembre, en una transmisión en vivo por Grammy.com, con la participación de artistas como Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan y Sam Smith.

La premiación reconocerá los lanzamientos musicales realizados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. De acuerdo con CNN, esta edición incluye dos nuevas categorías: Mejor Portada de Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional.

Entre los más nominados destacan Bad Bunny, con seis candidaturas por su disco Debí Tirar Más Fotos (DtMF); Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Billie Eilish y Kendrick Lamar.

Sabrina Carpenter
Lady Gaga y Sabrina Carpenter figuran entre las artistas más nominadas.

Canción del Año: competencia entre gigantes

La categoría de Canción del Año se presenta como una de las más reñidas, con temas que marcaron tendencia global durante el último año: “Golden”, de HUNTR/X; “APT”, de Rosé y Bruno Mars; y “DtMF”, de Bad Bunny, son los principales favoritos, seguidos de “Abracadabra” de Lady Gaga, y “Wildflower” de Billie Eilish.

Lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026

Grabación del Año

  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Anxiety” – Doechii
  • “Wildflower” – Billie Eilish
  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
  • “The Subway” – Chappell Roan

Álbum del Año

  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Mutt – Leon Thomas
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Canción del Año

  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Anxiety” – Doechii
  • “APT” – Rosé y Bruno Mars
  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Golden” – HUNTR/X
  • “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Wildflower” – Billie Eilish

Mejor Nuevo Artista

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Productor del Año (no clásico)

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del Año (no clásico)

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Mejor Interpretación Pop Solista

  • “Daisies” — Justin Bieber
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “Disease” — Lady Gaga
  • “The Subway” — Chappell Roan
  • “Messy” — Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

  • “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • “Golden” – HUNTR/X
  • “Gabriela” – Katseye
  • “APT” – Rosé & Bruno Mars
  • “30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • Mayhem – Lady Gaga
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny lidera las nominaciones con seis candidaturas, incluyendo Álbum y Canción del Año. (Tomada de Instagram /Tomada de Instagram)
  • Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • Sinfónico (En Vivo) — Yandel

Mejor Álbum Pop Latino

  • Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta — Karol G
  • Cancionera — Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Mexicana

  • Mala Mía — Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
  • Sin Rodeos — Paola Jara
  • Palabra De To’s (Seca) — Carín León
  • Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Mejor Álbum Tropical Latino

  • Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • Raíces — Gloria Estefan
  • Clásicos 1.0 — Grupo Niche
  • Bingo — Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Votaciones y ceremonia

Los miembros de la Recording Academy realizarán la votación final entre el 12 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026.

La gala, conocida como “La Noche Más Grande de la Música”, será transmitida en vivo el 1.° de febrero de 2026 desde Los Ángeles y reunirá a las principales figuras de la industria.

Nota realizada con ayuda de IA

