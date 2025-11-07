Grammy 2026: la lista completa de nominados y las sorpresas que marcaron la edición 68

Los Premios Grammy 2026, que celebrarán su 68ª edición el próximo 1.° de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, ya tienen a sus nominados.

El anuncio se realizó este 7 de noviembre, en una transmisión en vivo por Grammy.com, con la participación de artistas como Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan y Sam Smith.

La premiación reconocerá los lanzamientos musicales realizados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. De acuerdo con CNN, esta edición incluye dos nuevas categorías: Mejor Portada de Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional.

Entre los más nominados destacan Bad Bunny, con seis candidaturas por su disco Debí Tirar Más Fotos (DtMF); Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Billie Eilish y Kendrick Lamar.

Lady Gaga y Sabrina Carpenter figuran entre las artistas más nominadas.

Canción del Año: competencia entre gigantes

La categoría de Canción del Año se presenta como una de las más reñidas, con temas que marcaron tendencia global durante el último año: “Golden”, de HUNTR/X; “APT”, de Rosé y Bruno Mars; y “DtMF”, de Bad Bunny, son los principales favoritos, seguidos de “Abracadabra” de Lady Gaga, y “Wildflower” de Billie Eilish.

LEA MÁS: Rauw Alejandro preocupó a sus fans tras aparatosa caída en México, pero su reacción se hizo viral

Lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026

Grabación del Año

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“Wildflower” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Luther” – Kendrick Lamar con SZA

“The Subway” – Chappell Roan

Álbum del Año

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, the Creator

Canción del Año

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Anxiety” – Doechii

“APT” – Rosé y Bruno Mars

“DtMF” – Bad Bunny

“Golden” – HUNTR/X

“Luther” – Kendrick Lamar con SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Wildflower” – Billie Eilish

Mejor Nuevo Artista

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del Año (no clásico)

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Compositor del Año (no clásico)

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor Interpretación Pop Solista

“Daisies” — Justin Bieber

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“Disease” — Lady Gaga

“The Subway” — Chappell Roan

“Messy” — Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden” – HUNTR/X

“Gabriela” – Katseye

“APT” – Rosé & Bruno Mars

“30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny lidera las nominaciones con seis candidaturas, incluyendo Álbum y Canción del Año. (Tomada de Instagram /Tomada de Instagram)

Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

Sinfónico (En Vivo) — Yandel

Mejor Álbum Pop Latino

Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda

Tropicoqueta — Karol G

Cancionera — Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Mexicana

Mala Mía — Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene — Grupo Frontera

Sin Rodeos — Paola Jara

Palabra De To’s (Seca) — Carín León

Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Mejor Álbum Tropical Latino

Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Raíces — Gloria Estefan

Clásicos 1.0 — Grupo Niche

Bingo — Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Votaciones y ceremonia

Los miembros de la Recording Academy realizarán la votación final entre el 12 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026.

La gala, conocida como “La Noche Más Grande de la Música”, será transmitida en vivo el 1.° de febrero de 2026 desde Los Ángeles y reunirá a las principales figuras de la industria.

Nota realizada con ayuda de IA