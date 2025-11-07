Grammy 2026: la lista completa de nominados y las sorpresas que marcaron la edición 68

Los Premios Grammy 2026, que celebrarán su 68ª edición el próximo 1.° de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, ya tienen a sus nominados.
El anuncio se realizó este 7 de noviembre, en una transmisión en vivo por Grammy.com, con la participación de artistas como Sabrina Carpenter, Doechii, Lizzo, Chappell Roan y Sam Smith.
La premiación reconocerá los lanzamientos musicales realizados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. De acuerdo con CNN, esta edición incluye dos nuevas categorías: Mejor Portada de Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional.
Entre los más nominados destacan Bad Bunny, con seis candidaturas por su disco Debí Tirar Más Fotos (DtMF); Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Billie Eilish y Kendrick Lamar.
Canción del Año: competencia entre gigantes
La categoría de Canción del Año se presenta como una de las más reñidas, con temas que marcaron tendencia global durante el último año: “Golden”, de HUNTR/X; “APT”, de Rosé y Bruno Mars; y “DtMF”, de Bad Bunny, son los principales favoritos, seguidos de “Abracadabra” de Lady Gaga, y “Wildflower” de Billie Eilish.
Lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026
Grabación del Año
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Anxiety” – Doechii
- “Wildflower” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
- “The Subway” – Chappell Roan
Álbum del Año
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Canción del Año
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Anxiety” – Doechii
- “APT” – Rosé y Bruno Mars
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Golden” – HUNTR/X
- “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Wildflower” – Billie Eilish
Mejor Nuevo Artista
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del Año (no clásico)
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del Año (no clásico)
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor Interpretación Pop Solista
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- “Golden” – HUNTR/X
- “Gabriela” – Katseye
- “APT” – Rosé & Bruno Mars
- “30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar
Mejor Álbum Vocal Pop
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor Álbum de Música Urbana
- Debí Tirar Más Fotos — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- Sinfónico (En Vivo) — Yandel
Mejor Álbum Pop Latino
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — Karol G
- Cancionera — Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Mexicana
- Mala Mía — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca) — Carín León
- Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Mejor Álbum Tropical Latino
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces — Gloria Estefan
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Votaciones y ceremonia
Los miembros de la Recording Academy realizarán la votación final entre el 12 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026.
La gala, conocida como “La Noche Más Grande de la Música”, será transmitida en vivo el 1.° de febrero de 2026 desde Los Ángeles y reunirá a las principales figuras de la industria.
