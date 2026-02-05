Grupo Repretel está de luto tras la pérdida familiar de uno de sus colaboradores

Grupo Repretel informó este jueves una noticia que enluta a su equipo de trabajo. La empresa lamentó profundamente el fallecimiento de don Sergio Fernández Flores, abuelo de su jefe digital, Joseph Fernández.

Por medio de un mensaje oficial, la televisora expresó sus condolencias y solidaridad con su colaborador y toda su familia en este momento tan difícil.

Este fue el mensaje de Repretel. (cortes/captura)

“Lamentamos el fallecimiento del señor Sergio Fernández Flores, abuelo de nuestro compañero Joseph Fernández. Hacemos extensivas nuestras condolencias a su estimable familia”, indicó la empresa.

La noticia generó muestras de apoyo y mensajes de fortaleza para el colaborador y sus seres queridos, quienes atraviesan una pérdida sensible.

De parte del equipo de La Teja, nos unimos al dolor de la familia Fernández y les enviamos un abrazo solidario, así como nuestros deseos de paz y fortaleza en este momento de duelo.