Gustavo Lara vuelve a Costa Rica y habla del amor, la madurez y su esperado regreso

El reconocido cantautor mexicano Gustavo Lara volverá a Costa Rica luego de más de 15 años de ausencia, un regreso que estará marcado por una presentación íntima este 14 de febrero y por una etapa personal y artística muy distinta a la que lo hizo famoso en los años noventa.

“Hoy le canto al amor desde otro punto de vista”

Gustavo Lara regresa a Costa Rica tras más de 15 años de ausencia. (Cortesía/Instagram/Cortesía/Instagram)

En entrevista con La Teja, Lara reconoció que el tiempo transformó su forma de ver la vida y el amor.

“Con Princesa o Aliento (sus más grandes exitos) no tiene nada que ver con lo que yo soy ahora. Hoy le canto al amor desde otro punto de vista, ya como un hombre casado, padre y con otra mentalidad”, afirmó.

El artista explicó que su intención es conectar con quienes crecieron escuchando su música y hoy viven otra etapa.

“Ojalá esa gente que tenía muchos sueños en los noventas pueda conectar conmigo hoy, preguntarse cómo está su relación, su familia, sus hijos. Yo sigo cantándole al amor, pero en diferentes modalidades”, señaló.

El regreso de Gustavo Lara al país se dará en el marco de una presentación íntima programada para este viernes 14 de febrero, en el Hotel y Chalets Hortensias Vara Blanca, en Heredia. El encuentro está pensado como una velada cercana, con cupo limitado, donde el artista interpretará canciones clásicas y temas más recientes en un formato sencillo y personal.

“Esta es una presentación muy especial que se ha estado programando desde hace mucho tiempo. Queremos hacerla bien, que la gente se sienta apapachada”, comentó el cantautor, quien explicó que este acercamiento busca abrir la puerta a futuros conciertos más grandes en el país.

Costa Rica, la comida tica y el Mercado Central

El cantautor se presentará este 14 de febrero en Vara Blanca, Heredia. (Cortesía/Instagram/Cortesía/Instagram)

Más allá de la música, Lara expresó su entusiasmo por volver a recorrer el país.

“A mí me gusta conocer los lugares reales, donde va la gente, los mercados, las soditas, comer donde come la gente del país”, aseguró.

El cantante adelantó que uno de los sitios que espera visitar es el Mercado Central de San José, un lugar que considera clave para conectar con la esencia costarricense. “Antes siempre nos llevaban a los mejores lugares, ahora quiero conocer lo auténtico”, dijo.

Gustavo Lara también confirmó que trabaja en nueva música y en lo que sería su décima producción discográfica. “Seguimos produciendo, aunque hoy todo sea más de sencillos. Yo vengo de la vieja escuela y sigo creyendo en los discos”, explicó.

Finalmente, envió un mensaje a quienes lo han esperado durante años. “A toda esa gente que dice ‘por fin regresaste’, gracias por la paciencia. Ojalá nos dejen entrar de nuevo con la música que estamos haciendo hoy”, concluyó.