Gustavo López interrumpe programa de Teletica para comunicar dura noticia sobre periodista del canal

Gustavo López informó la noticia durante la transmisión de Estadio Deportivo en Teletica. (fines ilustrativos) (Alonso Tenorio)

Durante la emisión del programa deportivo “Estadio”, el periodista Gustavo López detuvo la transmisión para compartir una triste noticia que conmovió a todo el equipo de Teletica.

Con visible seriedad, López informó el fallecimiento de Grace Coto, madre de la periodista y presentadora Stefanía Colombari, conocida por su trabajo en 7 Días y Sepamos ser libres.

LEA MÁS: Periodista de Teletica dejó impresionado al diputado Ariel Robles con pregunta que le hizo

Con respeto y empatía, López expresó un mensaje de apoyo en nombre de toda la familia de Teletica:

“Queremos enviarle un abrazo solidario a nuestra compañera Stefanía Colombari y a sus seres queridos en este momento tan difícil. Toda la familia de Teletica está con ustedes”, dijo en directo.

El mensaje más personal de Stefanía Colombari

La noticia generó muestras de afecto hacia la periodista, quien ha sido reconocida por su profesionalismo y sensibilidad, además de ser ganadora de un premio Emmy.

En sus redes sociales, Colombari ha compartido en varias ocasiones mensajes de admiración hacia su madre. En una publicación del pasado Día de la Madre, escribió:

LEA MÁS: Periodista de Teletica honra a su papá con emotivo mensaje a 4 años de su muerte

“Tanto amor en una sola fotografía. Podría decir tanto sobre nosotras, pero aquí queda plasmada esta conexión tan profunda. Mi madre es mi mamá, mi amiga, mi confidente, mi asesora y mi mayor ejemplo a seguir. Mi extraordinario ejemplo de perseverancia, resiliencia, generosidad, fortaleza, sabiduría e independencia. Afortunada soy de haber llegado a este mundo a través de esta maravillosa mujer… ¡Tanto amor!”.

Desde La Teja, enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario a Stefanía Colombari y a toda su familia en este difícil momento.