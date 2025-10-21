Teleguía Farándula

Hallan sin vida al famoso bailarín y animador “Medio Metro” en Puebla

Francisco Pineda Pérez dejó un profundo vacío

Por Fabiola Montoya Salas
Francisco Pineda Pérez,
Francisco Pineda Pérez falleció. foto: People en Español (people en español /Francisco Pineda Pérez,)

Francisco Pineda Pérez, mejor conocido como Medio Metro, fue hallado muerto el pasado 20 de octubre en un canal de riego en San Sebastián de Aparicio, Puebla, según informó People en Español.

El reconocido animador y bailarín, muy querido por su estilo único en las pistas sonideras, presentaba fuertes signos de violencia cuando fue encontrado. Las autoridades sospechan que se trató de un homicidio, por lo que la Fiscalía General del Estado de Puebla ya abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con los reportes, el cuerpo del artista estaba en muy mal estado. Además de las heridas visibles, se encontraba en una zona rural y con evidencia de haber sido atacado por animales del lugar. Su identificación solo fue posible gracias a un tatuaje que llevaba en el pecho, detalle que confirmó que se trataba del popular Medio Metro del Barrio Alto, como se hacía llamar.

MedioMetro
Las autoridades están a cargo de la muerte de Medio Metro (Instagram) (mediometro /mediometro)

Pineda Pérez era conocido por ponerle sabor y alegría a los eventos donde participaba con sus bailes al ritmo de la cumbia sonidera.

Hoy, sus fanáticos lo despiden con dolor y cariño, recordando al showman que convirtió cada presentación en una fiesta y que deja un vacío enorme en la escena popular mexicana.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

