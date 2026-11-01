Heidi Klum sorprendió este 2026 con un disfraz de Halloween que pocos se habrían imaginado

Heidi Klum dejó a todos con la boca abierta con su disfraz de Halloween 2026. (STEFANO RELLANDINI/AFP)

La modelo y presentadora alemana Heidi Klum volvió a llamar la atención con su esperado disfraz de Halloween. Para este 2026, la famosa dejó de lado las caracterizaciones tradicionales y apareció convertida en una enorme mano, con uñas pintadas de rojo y un llamativo anillo.

La transformación fue revelada mediante un video que compartió en sus redes sociales. En las imágenes, Klum primero muestra su propia mano y luego hace una transición para enseñar el resultado final de su caracterización.

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La publicación estuvo acompañada por la frase “Talk to the hand”, que se puede traducir como “Háblale a la mano”, un juego de palabras relacionado con el personaje que eligió para esta celebración.

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Heidi Klum y su traje. Instagram (Instagram /Heidi Klum)

Según informó la revista Caras.com, la modelo también compartió adelantos de su preparación desde horas antes de revelar el disfraz, con imágenes de los efectos especiales y el maquillaje prostético utilizados para lograr su transformación.

Heidi Klum volvió a apostar por una transformación fuera de lo común

Cada 31 de octubre, Heidi Klum se convierte en una de las figuras más esperadas de Halloween. La modelo ha hecho de sus disfraces una tradición y, durante años, ha sorprendido con caracterizaciones que requieren horas de trabajo, prótesis y un equipo especializado en efectos especiales.

En esta ocasión, su propuesta volvió a demostrar que no se conforma con un vestuario convencional. La transformación en una mano gigante llamó la atención por sus proporciones exageradas y los detalles que completaron el personaje.

Así, Klum volvió a dar de qué hablar con una caracterización que se suma a la larga lista de disfraces con los que ha convertido Halloween en una de sus celebraciones más esperadas.