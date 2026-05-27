Hija de Shirley Álvarez contó cómo una canción de Rosalía marcó un momento clave en su vida

La hija de Shirley Álvarez, Jimena Cuadra, abrió su corazón con sus seguidores al mostrar los tatuajes que llevaba años soñando hacerse y explicó el poderoso significado emocional que tienen para ella.

Jimena Cuadra contó el profundo significado emocional detrás de los tatuajes que llevaba años soñando hacerse. (Instagram/Instagram)

Por medio de sus redes sociales, Jimena contó que duró aproximadamente su rato pensando en los diseños antes de finalmente decidir tatuárselos.

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“Llevó pensando en hacerme estos tatuajes hace tres años”, comentó.

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La influencer explicó que uno de los tatuajes, y el primero que se hizo hace algún tiempo, simboliza el cariño que siente por sus mascotas.

Jimena Cuadra explicó el significado emocional detrás de sus nuevos tatuajes. (jimena cuadra /jimena cuadra)

La hija de Shirley Álvarez confesó que pensó durante años antes de hacerse los tatuajes. (jimena cuadra /jimena cuadra)

“El primero fueron dos destellos que representan mis mascotas, pero uno no es suficiente y me hice dos”, expresó.

Sin embargo, el tatuaje que más llamó la atención fue el inspirado en la canción “Como un G” de Rosalía, artista de la que se declaró superfán.

Jimena confesó que esa canción marcó muchísimo su vida por el mensaje que transmite sobre el amor, las emociones y el ego.

“Esta canción cambió mucho mi vida porque habla de ganarle al propio ego y da a entender que rendirse ante lo que uno siente no es debilidad y que al final del día el amor solo con amor se paga”, expresó.

Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes le dejaron mensajes destacando lo especial que son los tatuajes que decidió llevar en su piel.