Hija del actor Eduardo Serrano pide oraciones por la vida del famoso actor de telenovelas

El actor Eduardo Serrano enfrenta un problema de salud. (Facebook/La Nación)

El reconocido actor venezolano Eduardo Serrano, de 82 años, enfrenta una dura batalla contra el cáncer. Su familia confirmó que fue diagnosticado con cáncer de pulmón de células pequeñas, con metástasis en el cerebro, además de un tumor maligno en la vejiga, por el cual fue sometido a una nefrostomía.

Su hija, Magaly Serrano, explicó que el tratamiento médico incluye quimioterapia, radioterapia y atención especializada en casa, lo que implica altos costos en Estados Unidos. Por esta razón lanzaron una campaña en la plataforma GoFundMe, con la meta de reunir 20 mil dólares (unos 10 millones de colones) para cubrir los gastos.

En pocos días, la colecta superó los 14 mil dólares, gracias al apoyo de colegas, amigos y seguidores que recordaron la trayectoria del artista. “Agradecemos cada oración, mensaje y donación, porque en este momento todo suma”, expresó Magaly.

Eduardo Serrano nació en Caracas en 1942 y comenzó su carrera en el teatro universitario. A mediados de los años 60 dio el salto a la televisión en producciones como “La criada malcriada” y “La tirana”.

Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los galanes más recordados de las telenovelas venezolanas, participando en producciones como Emilia, Las Amazonas, La Heredera, Viva la Pepa, Mujercitas, Juana la virgen, La mujer perfecta y El rostro de la venganza.

Su papel en Emilia le valió el premio Meridiano de Oro como “Actor de TV Galán Joven”. También incursionó en el cine con películas como Cangrejo II (1984) y Juegos bajo la luna (2000).

En 2020 publicó su primer libro, “Historias en blanco y negro”, en el que compartió recuerdos de su vida personal y profesional.

En los últimos años, Serrano se había mantenido retirado de la televisión, viviendo entre Miami y Caracas.