Hillary Castro vuelve a atacar a su ex, Allan Alemán y de paso le tiró a Melanie Valverde

Las redes sociales volvieron a encenderse por cuenta de la joven Hillary Castro, madre de uno de los hijos de Allan Alemán.

La bella muchacha aprovechó los días previos al Día del Padre para lanzar un fuerte mensaje dirigido a Allan Alemán, pero sus publicaciones también terminaron salpicando a Melanie Valverde, pareja de Marvin Loría con quien había tenido un encontronazo en redes.

Por medio de su cuenta de Instagram, Castro compartió un video de un queque en el que se leía la frase: “Feliz Día del padre ausente”.

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Junto a la publicación, Hillary expresó un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Perdón por decir la verdad, jugar a ser un superpapá con algunos hijos y con otros ser un irresponsable, ausente es tan falso como jugar a una familia feliz mientras se aguantan mil infidelidades”, escribió.

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La influencer Hillary Castro generó polémica al publicar críticas contra Allan Alemán y mencionar a Melanie Valverde en una serie de mensajes compartidos en redes sociales. (redes/Instagram)

Además, aprovechó para enviar un mensaje directo a Alemán y cuestionar públicamente el papel que desempeña como padre.

Castro también compartió una imagen con la frase: “¿Qué es más ridículo? Celebrar el Día del Padre siendo un mal padre o felicitar a alguien sabiendo que no responde por su hijo?”, acompañada de nuevas críticas hacia su expareja.

También mencionó a Melanie

En otra de sus publicaciones, Hillary lanzó un comentario que muchos de sus seguidores interpretaron como una nueva indirecta hacia Melanie Valverde, esposa del futbolista Marvin Loría.

Melanie Valverde, espera el segundo hijo de Loría. ( Instagram Melanie Valverde./Instagram Melanie Valverde.)

“Que lo diga Mela, que tanto aguanta y aguanta y tira piedras con ese techo de cristal que a cada rato se quiebra”, escribió.

El mensaje llamó aún más la atención debido a que Valverde recientemente anunció que espera su segundo hijo junto al futbolista.

Una polémica que viene de tiempo atrás

Hillary Castro volvió a generar polémica con publicaciones dirigidas a Allan Alemán y Melanie Valverde. (Hillary Castro/Hillary Castro)

Hillary Castro encendió las redes con varios mensajes por el Día del Padre dirigidos a Allan Alemán y una publicación que volvió a poner a Melanie Valverde en el centro de la conversación. (Hillary Castro/Hillary Castro)

Las diferencias entre Hillary Castro y Melanie Valverde no son nuevas.

En octubre de 2025 ambas protagonizaron un intercambio de mensajes en redes sociales luego de que Valverde señalara públicamente a Castro por una supuesta cercanía con Marvin Loría, en medio de la crisis que atravesaba entonces su matrimonio.

En aquella ocasión, Hillary negó haber mantenido una relación sentimental con el futbolista y aseguró que entre ambos existía únicamente una amistad de años.

Aunque desde entonces la polémica parecía haber quedado atrás, las recientes publicaciones de Castro dejan entrever que las diferencias entre ambas aún no estarían completamente superadas.