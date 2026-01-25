“Hollywood te arruina moralmente”: la confesión más cruda de Antonio Banderas sobre la fama y el dinero

El reconocido actor español Antonio Banderas abrió una de las reflexiones más profundas y duras de su carrera al hablar sobre su paso por Hollywood, un entorno que, según sus propias palabras, puede “arruinar moralmente” a quienes quedan atrapados en la fama, la presión y la competencia constante.

En una entrevista con el canal y pódcast Ac2ality, recogida por Infobae, el intérprete malagueño relató cómo su llegada a Hollywood fue inicialmente estimulante, pero con el tiempo se transformó en una experiencia asfixiante. La exposición mediática constante y la exigencia de éxito permanente terminaron afectando su bienestar emocional y su forma de relacionarse con el mundo.

Banderas está en promoción de una obra y dio una amplia entrevista en la cual describió ese proceso como una “tortura china”, una presión lenta y persistente que termina desgastando la identidad personal.

Reconoció que durante su etapa más exitosa llegó a experimentar despersonalización e indiferencia, priorizando el dinero y el reconocimiento por encima de todo.

“Me acuerdo de pensar: pues me voy a vengar haciendo mucho dinero. Si de esto va, a por ello. Me importaba una mierda todo”, confesó, dejando en evidencia el vacío que puede esconderse detrás del éxito.

El precio personal de Hollywood

El actor también abordó las diferencias culturales entre Estados Unidos y España respecto al éxito y la fama. Señaló que en su país natal el reconocimiento público puede convertirse en una carga aún mayor, donde se pasa “de ser ciudadanos a ser sospechosos”.

Uno de los golpes más duros fue la pérdida de intimidad. “Empiezas a darte cuenta de que pierdes tu intimidad, de que se te juzga de otra manera, de que cualquier cosa que dices tiene un peso extraordinario”, explicó. Esa presión, aseguró, termina cambiando la forma de comportarse y afecta la espontaneidad, algo que con el tiempo cuesta recuperar.

Banderas no ocultó las consecuencias físicas y emocionales de ese estilo de vida. Tras su divorcio, se refugió en el trabajo de manera compulsiva, llegando a filmar siete películas seguidas, sin descanso y sin regresar a casa, viviendo entre hoteles y aviones.

Ese ritmo extremo pasó factura. “Cuando te metes en esa cueva, al final te llevas un bofetón”, recordó. En su caso, ese golpe llegó con un infarto, un episodio que pudo haberle costado la vida y que marcó un antes y un después.

“Hollywood es increíblemente competitivo… y terminas arruinándote moralmente”, resumió, dejando una advertencia clara sobre los riesgos de ese entorno.

Un nuevo sentido de vida y legado

Tras superar ese episodio de salud, Antonio Banderas redefinió sus prioridades. Hoy, lejos de perseguir grandes cifras económicas, apuesta por proyectos con sentido cultural y personal, como su teatro en Málaga, al que define como su proyecto de vida.

“Ni Hollywood ni nada, es el proyecto de mi vida”, afirmó, destacando que el verdadero éxito no está en la fama, sino en hacer lo que se ama con autenticidad, algo que disfruta ahora junto con su familia.

El actor también reflexionó sobre la obsesión por acumular bienes y reconocimiento. “La gente vive como si no se fuera a morir”, señaló, subrayando la importancia de dejar un legado real y humano.

Finalmente, el experimentado artista aseguró que no cambiaría nada de su pasado, porque incluso los errores lo llevaron a comprender qué es lo verdaderamente importante: la salud, la honestidad consigo mismo y la libertad de crear sin perder la esencia.

A sus 65 años, Banderas es uno de los actores españoles más reconocidos a nivel mundial. En Hollywood participó en cintas de alto perfil como Philadelphia, Entrevista con el vampiro, Desperado, La máscara del Zorro, La leyenda del Zorro, Spy Kids, Dolor y gloria, y también prestó su voz al Gato con Botas en la saga de Shrek, El Gato con Botas, Ritmo y seducción, Indiana Jones y el llamado del destino y muchos proyectos más.

