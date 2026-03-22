Hollywood y el boom del Ozempic: las drásticas transformaciones físicas que dan de qué hablar

El uso de Ozempic en Hollywood se ha convertido en un tema recurrente luego de que múltiples celebridades mostraran pérdidas de peso drásticas en cortos periodos, generando dudas sobre los métodos utilizados.

Un medicamento que cambió la conversación

Ozempic (Shutterstock/Shutterstock)

El Ozempic, un fármaco de tipo GLP-1, fue creado para tratar la diabetes tipo 2, pero rápidamente ganó popularidad por su efecto en la reducción de peso.

En la industria del entretenimiento, donde la imagen física tiene un peso determinante, su uso comenzó a ser señalado como un posible factor detrás de transformaciones físicas impactantes.

Aunque su uso médico está regulado, el debate surge cuando se asocia a fines estéticos, especialmente en figuras públicas que no brindan detalles sobre sus procesos.

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Y cabe resaltar que su uso genera polémica porque podría causar efectos secundarios graves, entre ellos: posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer.

Las figuras que sí lo confirmaron

Algunas celebridades han sido abiertas sobre el tema. Rebel Wilson reconoció haber utilizado Ozempic como parte de su proceso de cambio físico, el cual también incluyó modificaciones en su alimentación y estilo de vida.

En 2025 declaró The New York Post: “Cuando perdí peso en 2020, eso curiosamente me hizo más versátil como actriz”.

En el caso de Sharon Osbourne, la figura televisiva confirmó que utilizó el medicamento y que logró bajar de peso en pocos meses, aunque posteriormente admitió que el resultado fue excesivo y difícil de revertir.

Por su parte, Whoopi Goldberg también mencionó el uso de un tratamiento para adelgazar, destacando que este tipo de herramientas pueden ser útiles en ciertos casos.

La actriz australiana Rebel Wilson llegó a pesar 105 kilos. En un año ha logrado grandes metas (Instagram)

Los casos que generan más especulación

Sin embargo, la mayoría de los nombres que circulan en redes sociales no han confirmado el uso de Ozempic.

Kelly Osbourne fue una de las más señaladas tras su notable transformación, pero negó haber utilizado el medicamento y explicó que su cambio se debía a situaciones personales y emocionales.

Algo similar ocurrió con Katy Perry, quien también fue vinculada al fármaco, aunque nunca dio una versión oficial sobre los rumores.

Ozempic genera debate en Hollywood por cambios físicos de celebridades. (VALERIE MACON/Getty Images via AFP)

Barbie Ferreira y el foco en redes

Uno de los casos más comentados es el de la actriz Barbie Ferreira, quien ha mostrado una evidente pérdida de peso en los últimos meses.

En redes sociales, muchos usuarios aseguran que su cambio estaría relacionado con el uso de Ozempic, principalmente por la rapidez de la transformación.

No obstante, la actriz no ha confirmado ni desmentido estas versiones, manteniendo el tema en el terreno de la especulación.

Otros artistas bajo la lupa

Barbie Ferreira ha sido vinculada a Ozempic sin confirmación oficial. (El Timepo Colombia/El Tiempo, Colombia)

El fenómeno no se limita a estos nombres. Otros artistas han experimentado cambios físicos notorios, lo que ha provocado que el público los vincule automáticamente con este tipo de medicamentos.

A pesar de ello, en la mayoría de los casos no existe confirmación oficial, lo que evidencia un patrón en Hollywood: transformaciones visibles, pero con poca transparencia sobre los métodos utilizados.

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Este silencio ha sido interpretado de distintas formas, desde una decisión de privacidad hasta una estrategia para evitar críticas.

Debate sobre imagen y salud

El auge del Ozempic también ha reabierto la discusión sobre los estándares de belleza en Hollywood y la presión constante por mantener una determinada apariencia.

Mientras algunos defienden el uso del medicamento bajo supervisión médica, otros cuestionan su popularidad como herramienta estética.

Además, especialistas han advertido sobre los riesgos de utilizar este tipo de tratamientos sin control adecuado, lo que añade otra capa al debate.

Un tema que sigue creciendo

El vínculo entre Ozempic y las celebridades continúa generando conversación, especialmente en redes sociales, donde cada cambio físico es analizado al detalle.

Aunque algunos artistas han sido transparentes, la mayoría mantiene el silencio, lo que alimenta teorías y especulaciones.

Por ahora, el tema sigue abierto y refleja una realidad clara: en Hollywood, la imagen sigue siendo un tema central, incluso cuando los métodos para alcanzarla no siempre se hacen públicos.

Más allá de la polémica, especialistas coinciden en que la forma más segura y sostenible de bajar de peso sigue siendo mediante ejercicio constante y una buena alimentación, hábitos que permiten resultados a largo plazo sin poner en riesgo la salud.

Nota realizada con ayuda de IA