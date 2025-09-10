Hugo García, novio de Isabella Ladera, ya sabía de la filtración del video íntimo con Beéle

Isabella Ladera es la expareja de Beéle. (Isabella Ladera/Instagram)

Un video íntimo, protagonizado por la modelo venezolana Isabella Ladera y el cantante colombiano Beéle, comenzó a circular en redes sociales y plataformas digitales, generando amplio debate, aunque una de las personas más importantes para ella, Hugo García (su actual pareja), ya sabía de la grabación.

Isabella Ladera confesó que había preparado a su familia y a su pareja por si el video se hacía viral. ( Isabella Ladera @isabella.ladera /Isabella Ladera @isabella.ladera)

Cuando se filtró, Ladera emitió un comunicado en el que asegura que no fue responsable de la difusión del material, acompañado de pruebas que respaldan su versión. Su equipo legal anunció que tomará acciones para identificar y sancionar a los responsables de la filtración.

Según Ladera, semanas antes ya había recibido advertencias sobre la posible divulgación del video. En sus historias de Instagram compartió capturas de conversaciones donde un contacto la alertaba: “Alguien te quiere rayar con un video”, junto a una imagen del contenido que hoy circula públicamente. La modelo negó que la filtración fuera parte de una estrategia de marketing o algo voluntario, señalando que constituye una vulneración de derechos fundamentales, como la intimidad y la dignidad.

Hugo García, su novio, fue uno de los primeros en enterarse de la advertencia. Ladera relató que, desde el 13 de julio, había conversado con su familia y con García para “preparar el corazoncito” ante la posibilidad de que el material se hiciera público. Según las publicaciones de la modelo, la reacción de Hugo fue de apoyo. Hay pistas en redes, como la presencia de la misma mascota en sus publicaciones, que evidencian la cercanía de la pareja.

¿Quién es Hugo García?

Hugo García, novio actual de Isabella García. Foto: El tiempo Colombia. (el tiempo colom/el tiempo colombia)

Hugo García es un modelo e influencer peruano conocido por participar en el programa de competencia física “Esto es Guerra”. Su popularidad creció gracias a su presencia en redes, donde suma más de dos millones de seguidores y se desempeña como embajador de marcas deportivas. La pareja habría iniciado su relación tras conocerse en un evento relacionado con la Fórmula 1 en Miami. Desde entonces, han mantenido una relación discreta, mostrando solo detalles de su vida juntos a través de viajes, entrenamientos y publicaciones compartidas en redes sociales.