Beéle reacciona a la filtración de su video íntimo con Isabella Ladera

La filtración del video íntimo del cantante colombiano Beéle y su expareja, la venezolana Isabella Ladera, se volvió viral en las últimas horas. (redes/Instagram)

El cantante colombiano Beéle publicó un comunicado, elaborado por sus representantes legales, tras la filtración de un video íntimo junto a la influencer venezolana Isabella Ladera, su exnovia.

El documento fue emitido por los despachos jurídicos Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, quienes aclaran que la reproducción del video constituye una clara violación a la privacidad y a la dignidad de las personas involucradas.

El equipo legal enfatizó que Beéle no filtró el material ni participó de ninguna manera en su divulgación, y calificaron la difusión como un hecho perjudicial tanto para él como para Isabella Ladera

Además, aseguran que se iniciaron acciones legales en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables por la obtención, almacenamiento y difusión del video.

Beéle publicó un comunicado firmado por sus abogados donde asegura también ser víctima de la filtración de su video íntimo con Isabella Ladera. (redes/Instagram)

El comunicado afirma que Beéle también es víctima de la exposición no consentida, y hace un llamado a medios y usuarios a no compartir ni describir el contenido, ya que dicha conducta constituye una forma de violencia digital y vulnera los derechos fundamentales de los afectados.

La influencer venezolana Isabella Ladera fue la primera en pronunciarse. En un poderoso mensaje en Instagram, expresó sentirse “profundamente devastada” y calificó la filtración como “una de las traiciones más crueles que he vivido”.

La venezolana Isabella Ladera reaccionó al video íntimo la noche del lunes. (redes/Instagram)

También subrayó que solo ella y el cantante tenían acceso al video, y lamentó que él nunca dio un paso al frente para protegerla.

