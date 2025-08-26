Teleguía Farándula

Ignacio Santos y una exministra enfrentan una delicada situación

Un especialista habló de la situación que le ocurrió a Ignacio Santos y a la exministra

Por Fabiola Montoya Salas
Ignacio Santos denuncia en Telenoticias bajeza de la que está siendo víctima
Ignacio Santos es víctima de estafas. (Instagram)

Ignacio Santos y Jeannina Dinarte, exministra de la Presidencia, enfrentan una situación que no se le desea a nadie.

Así lo dio a conocer Teletica, en sus noticias de este martes, cuando dieron a conocer que están utilizando las imágenes con inteligencia artificial de ambos para estafar a las personas con el timo de que pueden ganar dinero.

“Los residentes en Costa Rica que abran una cuenta y hagan un depósito antes de fin de mes pueden ganar hasta dos millones de colones al mes. Este anunció cuenta con el respaldo de Giannina Dinarte”, se escucha al supuesto director de noticias.

Por su parte, se ve la imagen de la exministra, donde explica que no promete millones en un solo día, pero habla de un monto diario que pueden tener las personas si hacen depósitos.

Un experto en delitos informáticos asegura que cada vez para las estafas de inversión se utilizan reportajes periodísticos, donde las personas se ven más realistas.

“Las figuras públicas son un blanco fácil, no solo porque transmiten su buena imagen y reputación a estos productos con los que buscan estafar personas, sino que también es fácil encontrar los audios de las figuras públicas donde se puede crear un contenido bastante creíble”, comentó el abogado José Medrano.

Ignacio Santos es víctima de las estafas en redes. (Instagram)

El especialista detalló que, antes de caer en una estafa, lo mejor es verificar si la página de donde proviene el video y la transparencia de la página y ver qué empresa está relacionada con ese tipo de contenido.

“Usted nunca debería invertir una propuesta de una empresa, organización, empresa poco conocida porque es en este tipo de ofertas donde hay más estafas”, concluyó.

Estos son los videos realizados con Inteligencia Artificial.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

