Ignacio Santos y una exministra enfrentan una delicada situación

Ignacio Santos es víctima de estafas. (Instagram)

Ignacio Santos y Jeannina Dinarte, exministra de la Presidencia, enfrentan una situación que no se le desea a nadie.

Así lo dio a conocer Teletica, en sus noticias de este martes, cuando dieron a conocer que están utilizando las imágenes con inteligencia artificial de ambos para estafar a las personas con el timo de que pueden ganar dinero.

“Los residentes en Costa Rica que abran una cuenta y hagan un depósito antes de fin de mes pueden ganar hasta dos millones de colones al mes. Este anunció cuenta con el respaldo de Giannina Dinarte”, se escucha al supuesto director de noticias.

Por su parte, se ve la imagen de la exministra, donde explica que no promete millones en un solo día, pero habla de un monto diario que pueden tener las personas si hacen depósitos.

Un experto en delitos informáticos asegura que cada vez para las estafas de inversión se utilizan reportajes periodísticos, donde las personas se ven más realistas.

“Las figuras públicas son un blanco fácil, no solo porque transmiten su buena imagen y reputación a estos productos con los que buscan estafar personas, sino que también es fácil encontrar los audios de las figuras públicas donde se puede crear un contenido bastante creíble”, comentó el abogado José Medrano.

El especialista detalló que, antes de caer en una estafa, lo mejor es verificar si la página de donde proviene el video y la transparencia de la página y ver qué empresa está relacionada con ese tipo de contenido.

“Usted nunca debería invertir una propuesta de una empresa, organización, empresa poco conocida porque es en este tipo de ofertas donde hay más estafas”, concluyó.