Imágenes muestran los daños en las joyas de Yeison Jiménez luego del mortal accidente

A más de dos semanas del trágico accidente aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y parte de su equipo, nuevas imágenes difundidas en redes sociales volvieron a estremecer a sus seguidores.

Se trata de fotografías que mostrarían joyas incineradas halladas entre los restos de la aeronave siniestrada en zona rural de Paipa, Boyacá.

Objetos hallados entre los restos del accidente

Yeison Jiménez, (el tiempo colom/medios colombianos)

El accidente ocurrió el pasado 10 de enero, cuando la aeronave en la que viajaba el intérprete de música popular se precipitó a tierra. Desde entonces, las autoridades mantienen una investigación abierta para determinar las causas del siniestro.

LEA MÁS: Esta es la fortuna que dejó Yeison Jiménez antes de fallecer en terrible accidente aéreo

En medio de ese proceso, comenzaron a circular imágenes que presuntamente corresponden a objetos personales del artista y su equipo, visiblemente afectados por el fuego. Según se observa en las fotografías, las joyas habrían sido colocadas sobre uno de los restos de la aeronave tras ser recuperadas del lugar del impacto.

Hasta el momento, las instituciones encargadas de la investigación no han confirmado ni desmentido la autenticidad de las imágenes, ni han divulgado un inventario oficial de los objetos recuperados.

La cadena que más impactó a los seguidores

Las imágenes circularon en redes sociales mientras continúa la investigación del siniestro. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

El hallazgo que más reacciones ha generado entre los fanáticos es el de una cadena de oro de 18 quilates con diamantes blancos y azules, una de las piezas más reconocidas que Yeison Jiménez utilizaba en conciertos y apariciones públicas.

La joya llevaba la inscripción “Mi Promesa”, frase emblemática en la carrera del cantante y nombre de una gira que había quedado pendiente. Según registros previos, la cadena había sido estrenada por Jiménez durante la celebración de su cumpleaños número 34.

Legado musical sigue vigente

Pese a su fallecimiento, la música de Yeison Jiménez continúa vigente en Colombia. Varias de sus canciones se mantienen entre las más escuchadas de ese país, destacando Destino final, tema que interpreta junto a Luis Alfonso, el cual sigue liderando los rankings semanales de plataformas digitales.

LEA MÁS: Ella es Sonia Restrepo, la pareja de Yeison Jiménez, madre de sus tres hijos y con quien iba a casarse

Las imágenes de las joyas se suman a una serie de homenajes, recuerdos y manifestaciones de cariño que mantienen vivo el legado del artista, mientras sus seguidores esperan respuestas oficiales sobre lo ocurrido.

Joyas incineradas que presuntamente pertenecían a Yeison Jiménez tras el accidente aéreo. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, Colombia)

Nota realizada con ayuda de IA