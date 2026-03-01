Influencer argentina mostró el platal que pagan en Alemania por una maleza que en Costa Rica crece por todo lado

Evangelina González mostró el precio de la mimosa en Alemania y sorprendió a sus seguidores ticos. (Evangelina González/Instagram)

La influencer argentina Evangelina González volvió a generar conversación en redes sociales al revelar el precio que alcanza en Alemania una planta que en Costa Rica abunda en jardines, potreros y aceras.

En un video, González mostró que la mimosa, conocida popularmente como “dormilona” (esa que se cierra cuando usted la toca) cuesta 5 euros, es decir, poco más de 3 mil colones al tipo de cambio actual.

“Una planta que en Costa Rica está en todas partes, acá en Alemania cuesta 5 euros, es la mimosa, la que uno toca y se duerme. Obviamente me voy a llevar una para recordar Costa Rica en casa”, comentó mientras la tocaba y enseñaba cómo reacciona.

La influencer argentina contó lo que costaba una dormilona.

La especie a la que hace referencia es la Mimosa pudica, una planta tropical famosa por el movimiento de sus hojas al mínimo contacto. En el país crece de forma silvestre y muchas personas la consideran maleza.

El contraste entre el precio en Europa y lo común que es verla en territorio nacional provocó una ola de comentarios de seguidores costarricenses. Algunos bromearon con que empezarían a exportarla, otros recordaron cómo jugaban con ella de niños y no faltó quien señalara que aquí incluso la ven como plaga.

El video reavivó el debate sobre cómo cambia el valor de ciertos productos según el mercado y la ubicación geográfica: lo que para usted puede ser simple maleza, en otro país se vende como planta exótica.