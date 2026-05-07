Influencer de 26 años fue asesinada frente a sus hijos y el caso estremece

Una escena desgarradora tiene consternadas a muchas personas en Brasil y en redes sociales, ya que la influencer brasileña Pâmela Guimarães, de apenas 26 años, fue asesinada a balazos frente a su propia casa y en presencia de sus cuatro hijos.
Según People en Español, la joven se encontraba, el pasado 1 de mayo, en las afueras de su vivienda, en el municipio de Sertanópolis, cuando un hombre llegó en un vehículo y la llamó para que se acercara. En cuestión de segundos, la situación se volvió violenta.
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La creadora de contenido recibió varios disparos cuando se disponía a ingresar a su casa. La brutal escena ocurrió ante la mirada de sus hijos, lo que ha generado aún más indignación por la crudeza del caso.
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Tras el ataque, Guimarães fue trasladada de emergencia a un centro médico cercano; sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.
La joven era conocida en redes sociales por compartir contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida, además de momentos de su día a día junto a sus hijos. En su cuenta acumulaba más de 10 mil seguidores, quienes ahora han llenado sus publicaciones de mensajes de despedida.
Su última publicación, realizada el 25 de abril, hoy toma un tono aún más conmovedor. “Y si me necesitas mil veces, estaré allí, mil veces, a tu lado…”, escribió en ese momento.
Las autoridades brasileñas confirmaron que el caso se encuentra bajo investigación y que están tras la pista del sospechoso. Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles claros sobre el crimen.