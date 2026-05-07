Influencer de 26 años fue asesinada frente a sus hijos y el caso estremece

Una escena desgarradora tiene consternadas a muchas personas en Brasil y en redes sociales, ya que la influencer brasileña Pâmela Guimarães, de apenas 26 años, fue asesinada a balazos frente a su propia casa y en presencia de sus cuatro hijos.

Asesinan a influencer de 26 años frente a sus hijos en un ataque brutal. (Pâmela Guimarães/Pâmela Guimarães)

Según People en Español, la joven se encontraba, el pasado 1 de mayo, en las afueras de su vivienda, en el municipio de Sertanópolis, cuando un hombre llegó en un vehículo y la llamó para que se acercara. En cuestión de segundos, la situación se volvió violenta.

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La creadora de contenido recibió varios disparos cuando se disponía a ingresar a su casa. La brutal escena ocurrió ante la mirada de sus hijos, lo que ha generado aún más indignación por la crudeza del caso.

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Tras el ataque, Guimarães fue trasladada de emergencia a un centro médico cercano; sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

La joven era conocida en redes sociales por compartir contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida, además de momentos de su día a día junto a sus hijos. En su cuenta acumulaba más de 10 mil seguidores, quienes ahora han llenado sus publicaciones de mensajes de despedida.

Matan a influencer de 26 años a balazos frente a sus cuatro hijos (Pâmela Guimarães/Pâmela Guimarães)

Su última publicación, realizada el 25 de abril, hoy toma un tono aún más conmovedor. “Y si me necesitas mil veces, estaré allí, mil veces, a tu lado…”, escribió en ese momento.

Las autoridades brasileñas confirmaron que el caso se encuentra bajo investigación y que están tras la pista del sospechoso. Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles claros sobre el crimen.