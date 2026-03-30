Ivy Queen no solo brilló en el FIA: también dejó claro su enorme talento antes del show

Ivy Queen estuvo en el FIA este domingo.(Instagram) (Ivy Queen/Ivy Queen)

Ivy Queen volvió a confirmar que lo suyo no es solo el escenario, pues antes de su esperado show en el Festival Internacional de las Artes (FIA), este domingo, dejó ver una faceta que también terminó conquistando a muchos.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante mostró que apenas llegó a Costa Rica se puso manos a la obra en la cocina. La macha enseñó todos los ingredientes y contó que el plato que iba a preparar era uno de sus fuertes y, además, el favorito de su equipo.

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“Los que saben saben, cuchara de madera, nada de aluminio, ustedes no saben cómo huele esto. No pueden con la caballota, aquí le ponemos vegetales, zanahoria y papas, una cervecita, y vino”, comentó mientras hacía un pollo con verduras.

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La reina del reguetón dejó claro que no solo tiene talento para la música, sino también para otras áreas, algo que sus seguidores no tardaron en destacar en redes sociales.

“Una boricua por Costa Rica, activa cabrones”, escribió.

Ivy Queen mostró su talento en la cocina. (cap/captura)

Su concierto en el FIA

Ya en su presentación, Ivy Queen llegó al FIA luciendo un traje de encaje negro, un corset, el pelo aplanchado y todo su flow de reguetonera, desatando la emoción de quienes esperaban verla sobre el escenario.

En Instagram también compartió un video en el que recopiló varios momentos de su show de este domingo, donde se aprecia al público, el baile, los carteles y a sus fans completamente entusiasmados por verla cantar en vivo.

“Hoy una noche mágica. La QueenCam andaba recolectando alegrías. Gracias al Festival de las Artes Costa Rica por su energía tan masiva. Se rompió récord de asistencia, ¡viva el reguetón de la mata!”, comentó.

Ivy Queen se mostró como una reina en el FIA. (Instagram) (Ivy Queen/Ivy Queen)

Ivy Queen mostró su talento en el escenario.(Instagram) (Ivy Queen/Ivy Queen)

Pero la cosa no terminó ahí. Después de su esperado espectáculo, la artista también mostró cómo cerró la jornada, pues decidió irse a dar unos masajes en los pies para descargar el cuerpo tras la intensa presentación.

“Me cuido, me sano, me elevo. Hasta en los pies. Cuidarme también es parte de mi poder”, concluyó.

Sin duda, Ivy Queen no solo encendió al público con su música, sino que también dejó claro que su esencia, carisma y talento van mucho más allá del escenario.