Jafet Jerez regresó a El Salvador por unos días y se sorprendió con todo lo que vio

La salvadoreña Jafet Jerez, estuvo varios días por El Pulgarcito. Cortesía.

La exparticipante de Nace una estrella, Jafet Jerez, mantenía en secreto una sorpresa para sus fieles seguidores, la cual compartió con La Teja.

La talentosa salvadoreña viajó el pasado 14 de enero a El Salvador, con el fin de darse unas merecidas vacaciones, lo cierto es que la guapa también aprovechó el tiempo visitando familiares y lugares, a quienes no visitaba desde hace más de un año.

A la carguísima pupusera, después de su salida del programa de canal 7, Nace una estrella, su carrera se disparó, por lo que aprovechó su estancia en el famoso pulgarcito y se fue a grabar una nueva canción llamada “Ahora que ya no estás aquí”, la cual tenía compuesta desde el 2018.

“Esta canción la saqué con mi productor Kiko Arteaga, uno de los mejores productores de El Salvador, él siempre me ha ayudado con las piezas, la verdad es que las transforma y las hace maravillosas”, comentó.

Jafet Jerez junto a su productor Kiko Arteaga. Cortesía.

Para Jafet esta canción es muy significativa, ya que amarra su pasado con el presente, según nos contó en su momento no la pudo grabar porque se sentía frustrada con todo lo que pasaba con su carrera musical.

“Este lanzamiento sobrepasa todas las líneas como mujer, empresaria, productora y compositora. Es un gran primer paso y me tiene muy contenta. Esta pieza está dedicada a una persona con la que pasé una relación muy tóxica, la verdad es que está inspirada en una historia real”, expresó.

Jafet Jerez se unió junto a la bailarina Jessenia Reyes para presentar Amor de película. Cortesía.

La compositora para celebrar su nuevo éxito se unió junto a la bailarina Yessenia Reyes, quien ganó la segunda temporada de Dancing With the Stars, para hacer un show llamado “Amor de película”, donde los espectadores podrán revivir las escenas más románticas del cine, este show es la cita perfecta de muchos enamorados, pues se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de febrero, a las 7 p.m., en el hotel Radisson en San José.

“Tendremos el show con música en vivo y una cena, por un monto. Este show es un espectáculo de otro nivel, tanto Yessenia como yo, estamos apostando a esta fecha, todos los que asistan de verdad se la van a pasar de lo lindo”, comentó.

Esta talentosa artista hace más de 10 años, cuando vivía en El Salvador, tenía piezas muy escuchadas; sin embargo, cuando se vino para Costa Rica en busca de una mejor vida, pensó que todo había acabado.

“Tenía canciones muy escuchadas en El Salvador, pero cuando me vine para Costa Rica todo cambió. Acá no se escuchaban, en su momento eso me frenó, porque yo pensaba que a la gente no le gustaban.

“Me cuestioné a ver si todo me lo estaba creyendo, había abandonado crear música nueva, saqué una en el 2020, pero nació muerta, era mi renacer, pero después llegó la pandemia. Tenía cinco años de no sacar nada, pero ahora mi vida dio un giro radical, y más por esta pieza que traje del pasado al presente”, detalló Jafet.

El Pulgarcito Copiado!

Las vacaciones que se dio la querida Jafet, fueron fugaces, porque a pesar de que llegó a suelo tico el pasado miércoles 24 de enero, nos comentó que sintió que no estuvo en su tierra natal.

“Sentí mucha nostalgia cuando fui, nunca se me ha hecho fácil decirle adiós a mi país”, expresó.

Esta empresaria visitó varios lugares los cuales les tiene mucho aprecio y le traen muy buenos recuerdos de su infancia.

Jafet Jerez disfrutó de sus vacaciones en El Salvador. Cortesía.

“Visité la casa donde vivía, ahora es una casa para perros, pero está muy deteriorada, me metí al mar de mi infancia, lugar donde fui muy feliz, el solo meter los pies me trajo muchos recuerdos. Fui con unas amigas a un lugar llamado la Puerta del Diablo, recuerdo que siempre iba a comer pupusas los fines de semana, ahora está bastante cambiado y lleno de muchos turistas

“Antes no había conciencia ambiental, las cosas han cambiado bastante. Yo pude caminar tranquila por lugares que antes no se podía, una de las cosas que se me olvidó es que no se puede tomar agua del tubo como acá”, dijo.

Y otras de las cosas que más impactó a la talentosa cantante fue que vio muchos militares en la calle, pues no está acostumbrada.

“Es evidente que mi país ha cambiado, vi militares y mucho turista. De hecho, el tráfico en El Salvador se ha vuelto un caos, las presas son impresionantes”, detalló.

Jerez se quedó en la casa de una de sus mejores amigas con la que tiene más de 20 años de amistad, también se reencontró con un grupo musical llamado Amaretto, quienes le extendieron una invitación para que le cantara a los salvadoreños.

“Fue impresionante porque la gente me recibió con mucho amor, tenía más de dos años de no cantarles. La gente me decía que en Costa Rica tienen la bendición de tenerme y la verdad escuchar eso, me llena el corazón de orgullo”, comentó.

En cuanto a lo que comió la guapa nos dijo que fue por unos deliciosos mariscos, los cuales son de otro planeta.

“La pasé muy bien, comí mariscos, queso, el famoso elote loco de mazorca, al cual le ponen varias salsas y lo embarran de queso rallado”, detalló.