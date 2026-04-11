Javier Acuña se reinventa en Teletica y hace una promesa a quienes vean Batalla de karaoke

Javier Acuña ha recibido mucha confianza en Teletica. (Instagram/Instagram)

El bailarín costarricense Javier Acuña, uno de los rostros más constantes de los formatos de entretenimiento de Teletica, vuelve a la pantalla con un desafío completamente distinto en Batalla de Karaoke, el programa que se estrenará este domingo a las 7 de la noche.

Tras años destacando en espacios del canal como “Mira Quién Baila”, “Dancing with the Stars” y “Nace una estrella”, esta vez su papel no será competir ni hacer coreografías, sino encender el ambiente y conectar con el público, algo que asume con entusiasmo.

Acuña reconoce que este proyecto llega como resultado de años de trabajo.

“Estoy emocionado porque sí, efectivamente, he sido constante con el canal, así que muy agradecido con ellos. Han sido años de esfuerzo y disciplina”, nos contó.

Para él, este nuevo rol es también un voto de confianza y es que su trabajo se ha ganado a la producción y al público que siempre lo sigue.

LEA MÁS: Teletica transformó así el estudio Marco Picado para su nuevo programa Batalla de karaoke

“Que el canal tenga la confianza otra vez de volver a llamarme… eso me tiene contento”.

Su función será mantener viva la energía del estudio durante todo el programa, algo muy diferente a lo que se ha visto en otros formatos, pero sin duda alguna también tendrá que bailar y poner a bailar a los demás.

“Mi trabajo es sencillo, realmente… mantener el público en ambiente todas las dos horas de programa”.

Un formato que conecta con la gente

Acuña estará junto a Kemwell Solís y Frank Avendaño animando el programa. (Cortesía Teletica /Cortesía)

Batalla de Karaoke apostará por cantantes aficionados y por una experiencia cercana al público, algo que lo diferencia de otros programas. Lo más parecido que se ha visto en el canal es El Chinamo.

“El karaoke es una actividad que disfrutamos demasiado en Costa Rica y meter participantes en un programa y que sea una fiesta es bastante emocionante”.

El proceso de selección también marcó la diferencia y demostró que a los ticos les gusta cantar.

“Más de 800 personas fueron a audicionar… La gente lo vive mucho. Es algo más tico, la gente aprecia que se incluya en todas las provincias”, mencionó.

El programa tendrá variedad de emociones y estilos; de hecho, de los 60 participantes en total, cada semana se elegirán 12 con estilos muy variados.

“Va a haber muchísima variedad… vamos a pasar por todas las emociones, desde felices hasta despechados”.

A diferencia de “Nace una estrella”, este espacio no buscará la mejor voz del país, si no al mejor karaoquero.

“No queremos a una voz perfecta… queremos a alguien que disfrute su noche”.

Aunque su rol es distinto, Acuña dejó claro que no puede separarse del baile y se lo advirtió a la producción.

“Si escucho unos platillos, yo voy a estar bailando esos platillos. Quiero crear un momento donde pueda hacer al público bailar”.

Un equipo que suma experiencia

La conducción de 'Batalla de karaoke' estará a cargo de tres figuras conocidas de la televisión costarricense: Keyla Sánchez, Ítalo Marenco y René Barboza. (Instagram/Instagram)

El programa será conducido por Ítalo Marenco, René Barboza y Keyla Sánchez, mientras que Acuña estará junto a Kemwell Solís y Frank Avendaño animando, mismos de los que espera aprender mucho, pues tienen más experiencia en esa labor.

“Siento que voy a aprender bastante de ellos… llevan muchos años siendo animadores”.

También resaltó la química del grupo y es que todos resaltan por su energía en pantalla.

“El equipo se las trae… cada uno tiene muy claro su papel”.

Para Javi, el propósito del programa es claro, darle a los televidentes un respiro lleno de diversión y de música.

“La gente tiene que prender la tele y sentir que tiene dos horas para divertirse, para desestresarse, para cantar”.

LEA MÁS: Repretel y Teletica le meten fuego a su rivalidad con esta decisión: ¿quién ganará el pulso?

El primer programa contará con 12 participantes: Brandon Mongrillo, Axel Jiménez, Nancy Núñez, Jefferson Guido, Carolina Calvo, Derek Solórzano, Diego Hernández, Ericka Ulloa, Fabiola Alfaro, Natalia Marín, Nicole Barrantes y William Sanabria.

Los concursantes se medirán de 12 en 12 cada domingo y el publicó será el que decida quién se lleva los 3 millones de colones de premio y al mismo tiempo estarán participando por ganar millones.

Con una mezcla de música, emociones y cercanía con el público, Batalla de Karaoke busca convertirse en una propuesta fresca en la televisión nacional, donde lo más importante no será cantar perfecto, sino disfrutar el momento.