Jennifer López asegura que se siente más libre y feliz tras su divorcio de Ben Affleck

Jennifer López habló de su soltería.

La cantante y actriz Jennifer López sorprendió al hablar con total sinceridad sobre cómo se siente después de su divorcio con el actor Ben Affleck, ocurrido en 2024.

En un adelanto de una entrevista que brindó para el programa Nightline, la artista aseguró que está atravesando una etapa muy diferente en su vida y que, por primera vez en muchos años, se siente completamente libre.

“Estoy en mi era feliz. Creo que, por primera vez en mi vida, siento que soy libre. Y se siente realmente bien”, comentó la estrella de 56 años.

Una etapa distinta

Durante la conversación, López explicó que gran parte de su vida adulta la ha pasado en pareja, por lo que vivir esta etapa de soltería ha sido algo nuevo para ella.

“Realmente no sabía cómo se sentía esto desde que tenía 20 años. Siempre he tenido novios. Siempre había alguien en mi vida y muchas cosas estaban fuera de mi control”, confesó.

Ahora, la artista dice que está enfocada en aprender a confiar más en sí misma y en dejar de lado la presión que durante años sintió por demostrar cosas a los demás.

“He llegado al punto en el que realmente confío en mí y me aprecio un poco más, en lugar de ser tan dura conmigo misma”, explicó.

La guapa contó que disfruta su soltería.Foto: El Milenio

Se tomó un tiempo para ella

La también actriz contó que después del fin de su matrimonio decidió hacer una pausa importante en su carrera para procesar lo ocurrido.

“Tuve que detener todo y me tomé un año libre. Cancelé giras y simplemente decidí estar en casa y enfrentar lo que había sucedido sin huir a través del trabajo o de otra persona”, relató.

Actualmente, la cantante dice sentirse fuerte y tranquila. Incluso, cuando le preguntaron si estaba saliendo con alguien, respondió entre risas que no tiene ningún romance en este momento.

Enfocada en su familia y su carrera

Aunque no está en una relación amorosa, López asegura que su vida está llena de amor, especialmente por sus hijos.

La artista es madre de los gemelos Max y Emme, de 18 años, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony.

Además, la estrella está concentrada en su nueva residencia musical en Las Vegas, donde según People en Español, presenta el espectáculo “Up All Night” en el teatro The Colosseum at Caesars Palace.

Para este show decidió reinventar varias de sus canciones y presentarlas acompañadas por una orquesta en vivo, algo que nunca había hecho antes.