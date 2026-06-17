Johanna Solano mostró el increíble antes y después de un procedimiento en su rostro

Johanna Solano se puso al día con el cuidado de su piel y enseñó el resultado (Instagram)

Acostumbrada a compartir detalles de su rutina de bienestar y cuidado personal, Johanna Solano volvió a llamar la atención de sus seguidores al mostrar el antes y después de un procedimiento que se realizó en el rostro.

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La exreina de belleza contó que decidió someterse a un tratamiento para mejorar el aspecto de algunas manchas que habían reaparecido en su piel, luego de pasar más de un año sin acudir a sus citas de control.

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“Este último año no vine a mis citas de control y mis manchitas volvieron a aparecer, ustedes saben que siempre ando en mil cosas, entrenando bajo el sol, y aunque me gustan mis pequitas no siempre es bueno tenerlas”, explicó mientras mostraba parte del procedimiento en sus redes sociales.

Según detalló Solano, se trata de un tratamiento no invasivo diseñado para atenuar manchas, mejorar el tono de la piel y aportar mayor luminosidad al rostro.

Las fotos del antes y después de Johanna Solano llamaron la atención de sus seguidores (JS /JS)

Johanna Solano explicó que las manchas reaparecieron luego de más de un año sin asistir a sus controles. (JS /Johanna Solano se puso al día con el cuidado de su piel y enseñó el resultado)

La presentadora aseguró que la experiencia fue mucho más sencilla de lo que muchas personas podrían imaginar.

“Fue rápido, no me dolió nada, no siento mi piel sensible, no tengo rojo, no duele, no quema”, comentó al referirse a cómo se sintió tras someterse al procedimiento.

Además de compartir imágenes del tratamiento, el médico que la atendió publicó fotografías del antes y después, donde se aprecia la evolución de su piel y la disminución de algunas de las manchas y pecas que se habían vuelto más visibles con el paso del tiempo.

Como suele ocurrir cada vez que comparte aspectos relacionados con su salud, ejercicio o belleza, la publicación generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron lo bien que luce la exmiss Costa Rica y el resultado natural obtenido tras el procedimiento.

Solano ha sido una defensora constante del autocuidado y la prevención ya que que pasa al aire libre entrenando y practicando diferentes disciplinas deportivas.