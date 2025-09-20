Jorge Martínez, líder de Ilegales, anuncia que padece cáncer y cancela conciertos

Jorge Martínez, líder del grupo musical Los Ilegales (Tomada de X/Tomada de Twitter)

El músico español Jorge Martínez, vocalista y líder de la banda Ilegales, confirmó que padece cáncer y, debido a su tratamiento, decidió cancelar todos los conciertos que tenía previstos.

La noticia fue comunicada por su agencia y replicada por medios como Europa FM, El País y ABC, generando preocupación entre sus seguidores.

Una voz clave del rock español

Con 69 años, Jorge Martínez es considerado una figura emblemática del rock en España. Desde 1982, con la fundación de Ilegales, marcó a generaciones con canciones directas, crudas y cargadas de ironía social. Su estilo inconfundible lo convirtió en uno de los referentes de la contracultura musical ibérica.

LEA MÁS: Exjugador del Barcelona reaparece para desmentir los rumores de su supuesta muerte

Conciertos suspendidos por tiempo indefinido

Jorge Martínez, líder del grupo musical Los Ilegales (Tomada de X/Tomada de Twitter)

La promotora Art Music Agency informó que la banda suspende su actividad en directo “por tiempo indefinido”. Aunque no se detalló el tipo de cáncer, el comunicado indicó que Jorge se concentrará en recibir el tratamiento necesario y en cuidar su salud.

El anuncio significa la cancelación de toda la gira, lo que deja en pausa los encuentros que tenían programados con fanáticos en diferentes ciudades.

Tras conocerse la noticia, fanáticos y músicos de la escena rock han expresado mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos destacan la resiliencia del artista y su importancia en la historia musical española, deseándole fuerza en este duro proceso.

LEA MÁS: Bad Bunny enfrenta demanda millonaria en medio de su gira de conciertos

Ilegales fue una de las bandas más influyentes del rock en español durante los años 80 y 90. Temas como “Soy un macarra” y “Regreso al sexo químicamente puro” consolidaron a Martínez como una voz irreverente y auténtica.