Joven cantante murió tras violento ataque cerca de centro comercial

El artista urbano Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, conocido como ‘Felo Millones’, fue asesinado la noche del martes en el barrio Olaya Herrera, sector Estela, en Cartagena.

El joven de 22 años fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, cuando caminaba en las inmediaciones de un centro comercial de la zona.

Ataque directo en vía pública

Felo Millones fue asesinado en el barrio Olaya Herrera, Cartagena. (Instaagram/Tomada de Instagram)

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho fue registrado a las 7:55 p. m. y clasificado como homicidio con arma de fuego.

Según versiones recopiladas por la comunidad, el parrillero descendió de la motocicleta y disparó en repetidas ocasiones contra el joven, quien murió en el lugar antes de recibir atención médica.

El informe policial señala: “Según lo manifestado por la comunidad, el occiso fue abordado por una persona que iba de parrillero en una motocicleta y le disparó en varias ocasiones, falleciendo en el lugar de los hechos”.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por la Policía Metropolitana de Cartagena. Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizaron la inspección técnica a cadáver, recolección de evidencias y fijación fotográfica.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los trámites correspondientes.

Las autoridades analizan cámaras de seguridad del sector para identificar la motocicleta utilizada y establecer la ruta de escape de los responsables. Hasta el momento no se reportan capturas.

El informe oficial también indica que el joven registraba una anotación judicial en 2022 por el delito de porte ilegal de armas de fuego, información que hace parte del análisis preliminar para esclarecer los móviles del crimen.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades evalúan distintas hipótesis sobre lo ocurrido.

