¿Juan Gabriel está vivo? Hombre idéntico al Divo de Juárez sorprende en París y reaviva teorías

Seguidores expresaron que Juan Gabriel podría estar vivo. (Agencia el Universal, Archivo/Archivo)

Un video grabado por turistas mexicanos en París ha generado revuelo en redes sociales. En las imágenes se aprecia a un hombre con rasgos muy similares a Juan Gabriel, el icónico Divo de Juárez, quien falleció oficialmente el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California.

El clip, captado en un restaurante, provocó comentarios encontrados. Mientras algunos usuarios aseguraron ver coincidencias sorprendentes en el rostro y gestos del hombre, otros bromearon o revivieron las teorías sobre la supuesta supervivencia del cantante mexicano.

Juan Gabriel todavía es muy querido. (Agencia el Universal, Archivo/Archivo)

Entre los mensajes en redes destacaron comentarios como:“Ese no es Juan Gabriel, es Jean Gabrielle“,”Juan Gabriel fue su nombre artístico, pero puede que Alberto Aguilera Valadez aún esté vivo“, ”¡Sí es! Le pregunté si era él y me respondió: ‘Lo que se ve no se pregunta’.”

Algunos internautas compararon fotos de las últimas apariciones públicas de Juan Gabriel con capturas del video, señalando la similitud en sus movimientos y expresiones, lo que avivó el debate sobre su muerte.

Seguidores aseguran que el señor es igual al divo Juan Gabriel. Foto: Revista Quien

El video también fue comentado en el programa Hoy, donde los conductores analizaron el parecido. Martha Figueroa destacó que los movimientos del hombre eran muy similares a los del cantante. Andrea Legarreta apuntó que en movimiento, el parecido era más evidente. Tania Rincón bromeó sobre la posibilidad de que Juan Gabriel estuviera disfrutando de la vida lejos de la prensa, mientras Galilea Montijo expresó que, desde su punto de vista, no se trataba del Divo de Juárez.

Cabe recordar que Juan Gabriel dejó un legado imborrable en la música mexicana y que su muerte coincidió con la transmisión del último capítulo de su bioserie Hasta que te conocí.

Según el medio Infobae, hasta el momento, los familiares del artista no han emitido ningún comentario sobre este video viral, que ha despertado nuevamente la nostalgia de sus seguidores y la curiosidad sobre si realmente podría estar vivo.