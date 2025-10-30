Julián Valjota confirma su separación: “Me quité el anillo, vivo en otra casa”

El creador de contenido costarricense Julián Valverde, más conocido como Julián Valjota, confirmó lo que muchos de sus seguidores sospechaban: su matrimonio llegó a su fin.
El tico, quien vive en Estados Unidos y se ha ganado el cariño de miles de latinos con sus ocurrencias y su contenido sobre la vida fuera del país, decidió hablar abiertamente sobre su separación después de que varios usuarios notaran la ausencia de su esposa, conocida como “la macha”, en sus publicaciones.
“No tengo el anillo, vivo en otra casa. No está Tico (una de mis mascotas) y yo tengo a Horus... ¿Qué creen que pasó? Me separé. La gente se separa”, confesó Julián en un video.
Valjota explicó que su ruptura no fue reciente, sino que ya lleva cuatro meses separado. Además, aclaró que mantiene una buena comunicación con su expareja.
“Hasta ahora me quité el anillo porque uno pasa por un proceso. Primero está la sombra, después la felicidad. Yo hablo con ella y tenemos una comunicación sana”, aseguró.
El influencer aprovechó para reflexionar sobre cómo las redes sociales pueden complicar los procesos personales.
“Cuando uno pasa un problema, tiene que aprender a canalizarlo. Yo uso mis redes para hacer chistes, contar historias y hacer videos que me hagan un poquito más feliz. Eso me ayuda a salir de ahí. Pero todo está bien”, agregó.
Con su característico humor y sinceridad, Julián dejó claro que está enfocado en seguir creando contenido y tomando su ruptura como una etapa de crecimiento personal.