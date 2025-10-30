Teleguía Farándula

Julián Valjota confirma su separación: “Me quité el anillo, vivo en otra casa”

Julián Valjota, rompió el silencio y confirmó que terminó su relación con su esposa estadounidense tras varios meses de rumores

Por Fabiola Montoya Salas

El creador de contenido costarricense Julián Valverde, más conocido como Julián Valjota, confirmó lo que muchos de sus seguidores sospechaban: su matrimonio llegó a su fin.

El tico, quien vive en Estados Unidos y se ha ganado el cariño de miles de latinos con sus ocurrencias y su contenido sobre la vida fuera del país, decidió hablar abiertamente sobre su separación después de que varios usuarios notaran la ausencia de su esposa, conocida como “la macha”, en sus publicaciones.

Julián Valverde
El tico explicó que sigue en buenos términos con su expareja y que se enfoca en su contenido. (Instagram/Instagram)

No tengo el anillo, vivo en otra casa. No está Tico (una de mis mascotas) y yo tengo a Horus... ¿Qué creen que pasó? Me separé. La gente se separa”, confesó Julián en un video.

Julián Valjota
Julián Valjota (Julián Valjota /Julián Valjota)
Julián Valjota
Julián Valjota confesó que se separó. Captura (Julián Valjota /Julián Valjota)

Valjota explicó que su ruptura no fue reciente, sino que ya lleva cuatro meses separado. Además, aclaró que mantiene una buena comunicación con su expareja.

Julián Valverde
Valjota dijo que usa el humor y las redes sociales como forma de sanar tras la ruptura. (Instagram)

“Hasta ahora me quité el anillo porque uno pasa por un proceso. Primero está la sombra, después la felicidad. Yo hablo con ella y tenemos una comunicación sana”, aseguró.

El influencer aprovechó para reflexionar sobre cómo las redes sociales pueden complicar los procesos personales.

“Cuando uno pasa un problema, tiene que aprender a canalizarlo. Yo uso mis redes para hacer chistes, contar historias y hacer videos que me hagan un poquito más feliz. Eso me ayuda a salir de ahí. Pero todo está bien”, agregó.

Julián Valverde confesó que se separó.

Con su característico humor y sinceridad, Julián dejó claro que está enfocado en seguir creando contenido y tomando su ruptura como una etapa de crecimiento personal.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

