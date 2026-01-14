Julio Iglesias enfrenta denuncias por presuntos abusos sexuales de extrabajadoras

Rebeca, una de las extrabajadoras de Julio Iglesias, relató los presuntos abusos que sufrió mientras trabajaba para el cantante. (AFP)

Dos extrabajadoras del cantante español Julio Iglesias han salido a la luz con denuncias impactantes sobre presuntos abusos ocurridos durante el tiempo que trabajaron para el artista.

Según una investigación de Diario.es en colaboración con Univisión, las mujeres relatan experiencias de acoso y agresión sexual que aseguran marcaron sus vidas.

Rebeca, nombre ficticio de una de las denunciantes, relató que se veía obligada a ir varias veces a la habitación del cantante en Punta Cana, en lo que ella describe como “la casita del terror”. “¡No, no, no señor, no quiero!”, relató entre lágrimas, contando que Iglesias supuestamente la presionaba y la forzaba a tocamientos inapropiados. La mujer asegura que incluso era jalada del cabello para continuar con los abusos.

Julio Iglesias no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones realizadas por sus extrabajadoras. (DAVE KOTINSKY/Getty Images via AFP)

Laura, otra de las empleadas, quien trabajaba como fisioterapeuta y había sido modelo en Bogotá, también hizo fuertes declaraciones. Según relató, Iglesias ejercía control sobre su cuerpo y realizaba comentarios sexuales constantemente, señalando que le decía que ciertas prendas la exponían a que la tocaran.

Según People en Español, ambas mujeres afirmaron que, antes de ser contratadas, debían someterse a exámenes ginecológicos, algo que califican de intimidante e incomprensible.

El equipo de Iglesias no respondió a las solicitudes de comentario sobre el tema por parte de Univisión ni Diario.es.

De hecho, una de las denunciantes afirmó: “Fui buscando un trabajo y me encontré con alguien que me destrozó la vida”.

Ante estas denuncias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española abrió diligencias de investigación penal preprocesales el pasado 5 de enero. Las actuaciones se mantienen reservadas para garantizar la protección de las presuntas víctimas debido a la gravedad de los hechos.

Las acusaciones han generado conmoción internacional y se mantiene la expectativa por la evolución del caso y posibles declaraciones oficiales del cantante o su equipo de trabajo.